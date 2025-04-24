Колишній суддя апеляційного суду Луганщини отримав підозру за держзраду

Колишній суддя апеляційного суду Луганської області опинився під слідством за співпрацю з окупаційною владою рф. Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) зібрали докази його злочинної діяльності, яка триває і нині — вже у складі так званого «верховного суду лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Встановлено, що ще у 2014 році цей колишній суддя апеляційного суду Луганської області залишився в окупованому Луганську, підтримав збройну агресію росії та свідомо погодився співпрацювати з проросійськими угрупованнями. Зрадник взяв участь у «нормотворчій» діяльності незаконного утворення «лнр», включно з розробкою псевдонормативних актів.

Зокрема, йдеться про його участь як «співавтора» у створенні «земельного кодексу лнр», положення якого майже повністю дублюють російське законодавство.

📅 У 2018 році колишній суддя отримав посаду «судді» в структурі так званого «верховного суду лнр». А у вересні 2023 року указом путіна був офіційно призначений на посаду «заступника голови» цього органу.

❗ Наразі колишній український суддя продовжує виконувати функції на окупованій території Луганщини, створюючи ілюзію легітимності російського судового контролю в регіоні. За даними СБУ, він активно сприяє ворогу в легітимізації окупаційної влади та в її підривній діяльності проти України.

📄 На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили зраднику про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу;

– дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу; ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади;

– посягання на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади; ч. 1 ст. 111 – державна зрада.

🔎 Досудове розслідування триває.

Розкриттям діяльності зрадника займалися співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ТУ ДБР у місті Краматорськ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила двох мешканців Луганської області, які добровільно співпрацюють з російськими окупантами в незаконних «правоохоронних структурах». Обидва фігуранти наразі підозрюються у тяжких злочинах проти державної безпеки.