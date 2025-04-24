Четвер, 24 Квітня, 2025
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Колишній суддя апеляційного суду Луганщини отримав підозру за держзраду

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишній суддя апеляційного суду Луганщини отримав підозру за держзраду

Колишній суддя апеляційного суду Луганської області опинився під слідством за співпрацю з окупаційною владою рф. Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) зібрали докази його злочинної діяльності, яка триває і нині — вже у складі так званого «верховного суду лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Встановлено, що ще у 2014 році цей колишній суддя апеляційного суду Луганської області залишився в окупованому Луганську, підтримав збройну агресію росії та свідомо погодився співпрацювати з проросійськими угрупованнями. Зрадник взяв участь у «нормотворчій» діяльності незаконного утворення «лнр», включно з розробкою псевдонормативних актів.

Зокрема, йдеться про його участь як «співавтора» у створенні «земельного кодексу лнр», положення якого майже повністю дублюють російське законодавство.

📅 У 2018 році колишній суддя отримав посаду «судді» в структурі так званого «верховного суду лнр». А у вересні 2023 року указом путіна був офіційно призначений на посаду «заступника голови» цього органу.

Колишній суддя апеляційного суду Луганщини отримав підозру за держзраду❗ Наразі колишній український суддя продовжує виконувати функції на окупованій території Луганщини, створюючи ілюзію легітимності російського судового контролю в регіоні. За даними СБУ, він активно сприяє ворогу в легітимізації окупаційної влади та в її підривній діяльності проти України.

📄 На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили зраднику про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу;
  • ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади;
  • ч. 1 ст. 111 – державна зрада.

🔎 Досудове розслідування триває.

Розкриттям діяльності зрадника займалися співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ТУ ДБР у місті Краматорськ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила двох мешканців Луганської області, які добровільно співпрацюють з російськими окупантами в незаконних «правоохоронних структурах». Обидва фігуранти наразі підозрюються у тяжких злочинах проти державної безпеки.

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