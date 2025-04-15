Колаборанта з окупованого Золотого заочно засуджено до 8 років ув’язнення

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) колаборанта з Золотого, який очолює окупаційну адміністрацію міста, засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок було винесено заочно, оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ у суботу, 12 квітня.

Встановлено, що засуджений — колишній депутат від «Партії регіонів» і активний прибічник путіна та антимайдану — почав співпрацювати з окупантами ще після 2014 року.

Після повномасштабного вторгнення росії він обійняв «посаду» заступника начальника так званого «відділу життєзабезпечення м. Золоте лнр», а згодом очолив окупаційний орган влади міста.

У 2023 році він також брав участь у «попередньому голосуванні» партії «єдіная росія» на тимчасово окупованій території Луганської області, демонструючи свою відданість агресору.

Наразі фігурант продовжує активно виконувати завдання загарбників, підпорядковуючи їм життєдіяльність Золотого та навколишніх населених пунктів, а також бере участь у російських пропагандистських заходах.

📌 Суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

📌 Вирок винесено заочно, і строк відбування покарання рахуватиметься з моменту його фактичного затримання.

📌 Обвинуваченого вже оголошено у розшук.

Розслідування проводили оперативники ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що двоє колишніх суддів з Луганщини обвинувачуються у злочинах проти основ національної безпеки України. Обвинувальні акти вже скеровано до суду за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР).