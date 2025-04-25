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Україна відповіла США на пропозиції щодо мирного плану

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відповіла США на пропозиції щодо мирного плану

Українська делегація вручила представникам США у Лондоні офіційну відповідь на мирні ініціативи адміністрації Дональда Трампа, зокрема в частині безпекових гарантій. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Ми спільно з нашими європейськими партнерами під час зустрічі у Лондоні 23 квітня представили наше бачення тих пропозицій, які запропонували США», – сказав Зеленський.

За його словами, пропозиції стосуються гарантій безпеки, які можуть стати альтернативою повноцінному членству України в НАТО.

📢 «Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п’ятої поправки (стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону – ред.). Не самої п’ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО поправка», – пояснив глава держави.

Зеленський додав, що нині Україна очікує на реакцію з боку американської сторони.

📝 Раніше ЗМІ повідомляли про існування «остаточної пропозиції» Вашингтона для Києва й москви. За інформацією, йдеться про односторінковий документ, який минулого тижня представили українським чиновникам у Парижі. У ньому фігурує, зокрема, питання визнання Криму частиною рф.

Водночас за даними The Telegraph, Київ сподівається в межах переговорного процесу за участі США не допустити міжнародного визнання російського контролю над Кримом. Також й над іншими тимчасово окупованими територіями України. Про це свідчать деталі нового переговорного формату, який обговорюється за участю США.

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