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Новий договір з ЄБРР: підтримка енергетики на 270 млн євро

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий договір з ЄБРР: підтримка енергетики на 270 млн євро

Україна уклала важливий договір з ЄБРР (Європейський Банк реконструкції та розвитку) щодо зміцнення енергетичної стійкості країни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні у Вашингтоні разом із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали договір, що посилить енергетичну стійкість України», — заявив глава уряду.

У межах домовленості Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 270 мільйонів євро під державні гарантії. Ці кошти будуть доповнені грантом від уряду Норвегії у розмірі 140 мільйонів євро. Залучене фінансування дозволить НАК «Нафтогаз України» імпортувати великі обсяги природного газу для підготовки до нового опалювального сезону.

Новий договір з ЄБРР: підтримка енергетики на 270 млн євро📊 За словами Шмигаля, після початку повномасштабної агресії рф ЄБРР уже залучив для України понад 6 мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій. У державному секторі сторони реалізують 12 проєктів, зокрема у сферах енергетики, логістики та критичної інфраструктури.

Також на переговорах обговорювалися подальші напрями співпраці — зокрема у розподіленій генерації, гідроенергетиці, газовидобутку, транспорті та підтримці малого й середнього бізнесу.

☝️ Нагадаємо, ЄБРР нещодавно затвердив позику для «Нафтогазу» на закупівлю газу на суму до 270 мільйонів євро. Загалом банк прогнозує обсяг своїх інвестицій в Україну у 2025 році на рівні 1,5 мільярда євро ($1,54 млрд), враховуючи вплив російської агресії на економіку країни.

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