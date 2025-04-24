Збільшилась кількість загиблих у Києві через ракетний удар РФ: тривають рятувальні роботи

Стало відомо, що зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічного ракетного удару рф. Наразі офіційно підтверджено смерть десяти людей. Таку інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

📢 «Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до дев’яти людей. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років», — йдеться в повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість постраждалих у Києві зросла до 90 людей. З них 44 перебувають у лікарнях.

📢 «Рятувальники деблокували тіло ще 1 людини з-під завалів будинку в Києві Кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – надав оновлену інформацію міністр МВС України.

У місті тривають пошукові та рятувальні роботи, особливо у Святошинському районі, де повністю зруйновано житлову споруду. На місці працюють підрозділи ДСНС та кінологи.

📢 «Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами», — підкреслив Клименко.

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☝️ Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих, зокрема двох дітей 2003 та 2005 року народження з однієї родини. У Києві на 25 квітня оголошено День жалоби.