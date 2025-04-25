Заочно засудили ще одного колаборанта з Луганщини

Колаборант з Новопскова, який після початку широкомасштабного вторгнення рф залишився на окупованій території, заочно засуджений до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України (СБУ) в Луганській області.

Зловмисником виявився депутат Новопсковської селищної ради 8 скликання від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». Колаборант раніше очолював один зі старостинських округів.

Після захоплення Луганщини російськими військами він свідомо відмовився залишити територію і вже у березні 2022 року добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У період окупації населеного пункту Айдар (колишній Новопсков) він добровільно обійняв посаду керівника так званого «відділу забезпечення життєдіяльності села Риб’янцеве адміністрації Новопсковського району лнр».

Як встановили правоохоронці, «посадовець» брав активну участь у публічних заходах на підтримку рішень російської окупаційної влади. Також допомагав ворогу підпорядковувати місцеву громаду новим «правилам».

⚖️ Суд визнав його винним за статтею про колабораційну діяльність і призначив 8 років ув’язнення з повною конфіскацією майна.

🔎 Оскільки фігурант продовжує переховуватись на тимчасово окупованій території, вирок винесено заочно. Його вже оголошено у розшук, а термін покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній суддя апеляційного суду Луганської області опинився під слідством за співпрацю з окупаційною владою рф. Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) зібрали докази його злочинної діяльності, яка триває і нині — вже у складі так званого «верховного суду лнр»