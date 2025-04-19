Викрито мешканців Луганщини: працюють в силових структурах «лнр»

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох мешканців Луганської області, які добровільно співпрацюють з російськими окупантами в незаконних «правоохоронних структурах». Обидва фігуранти наразі підозрюються у тяжких злочинах проти державної безпеки. Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

🔹 Перший зрадник до повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника керівника однієї з окружних прокуратур. У лютому 2022 року він залишився на тимчасово окупованій території та запропонував свою «допомогу» загарбникам.

Відомо, що зловмисник знімався в сюжетах російських пропагандистських медіа, де повторював вигадані тези кремля, зокрема – про нібито існування натівських військових баз на Луганщині.

Попри сподівання на кар’єрне зростання, окупанти доручили йому лише другорядну роль — «помічника прокурора» так званої «прокуратури Старобільського району лнр».

За зібраними матеріалами, йому повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

🔹 Другий колаборант наразі служить у структурі окупаційного міністерства внутрішніх справ. У квітні 2023 року його було призначено начальником «відділення з питань міграції мвс рф «Міловський».

Зайнявши цю посаду, він розгорнув системну роботу з примусової паспортизації місцевого населення — змушував громадян України оформлювати російські паспорти.

Згодом зрадника підвищили — тепер він виконує обов’язки заступника начальника з оперативної роботи в т.зв. «відділі мвс рф «Міловський».

Йому інкримінують колабораційну діяльність за ч. 7 ст. 111-1 КК України, що тягне за собою до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Оперативні дії здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Територіальним управлінням ДБР у м. Краматорськ під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) задокументували колабораційну діяльність колишньої судді Луганського окружного адміністративного суду. Вона зрадила присязі та добровільно перейшла на службу до окупаційної влади.