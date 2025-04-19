Субота, 19 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Викрито мешканців Луганщини: працюють в силових структурах «лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито мешканців Луганщини: працюють в силових структурах «лнр»

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох мешканців Луганської області, які добровільно співпрацюють з російськими окупантами в незаконних «правоохоронних структурах». Обидва фігуранти наразі підозрюються у тяжких злочинах проти державної безпеки. Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

🔹 Перший зрадник до повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника керівника однієї з окружних прокуратур. У лютому 2022 року він залишився на тимчасово окупованій території та запропонував свою «допомогу» загарбникам.

Відомо, що зловмисник знімався в сюжетах російських пропагандистських медіа, де повторював вигадані тези кремля, зокрема – про нібито існування натівських військових баз на Луганщині.

Попри сподівання на кар’єрне зростання, окупанти доручили йому лише другорядну роль — «помічника прокурора» так званої «прокуратури Старобільського району лнр».

За зібраними матеріалами, йому повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

🔹 Другий колаборант наразі служить у структурі окупаційного міністерства внутрішніх справ. У квітні 2023 року його було призначено начальником «відділення з питань міграції мвс рф «Міловський».

Зайнявши цю посаду, він розгорнув системну роботу з примусової паспортизації місцевого населення — змушував громадян України оформлювати російські паспорти.

Викрито колаборантів з Луганщини: працюють в силових структурах «лнр»

Згодом зрадника підвищили — тепер він виконує обов’язки заступника начальника з оперативної роботи в т.зв. «відділі мвс рф «Міловський».

Йому інкримінують колабораційну діяльність за ч. 7 ст. 111-1 КК України, що тягне за собою до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Оперативні дії здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Територіальним управлінням ДБР у м. Краматорськ під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) задокументували колабораційну діяльність колишньої судді Луганського окружного адміністративного суду. Вона зрадила присязі та добровільно перейшла на службу до окупаційної влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

В США у штаті Небраска впав літак: загинули троє людей

ПОДІЇ

З російського полону повернулися 277 українських захисників

ВАЖЛИВО

Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами»: виникла пожежа

ВІЙНА

Росія офіційно вийшла з угод про співпрацю в Баренцевому регіоні

ПОЛІТИКА

Кір Стармер і Дональд Трамп обговорили торгівлю, Україну та Іран

ПОЛІТИКА

США розглядають можливість визнання Криму російським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Литва зміцнює Сувалкський коридор та готується до нападу росії

ПОЛІТИКА

У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню – New York Post

ПОДІЇ

Найгарячіші напрямки фронту: Генштаб ЗСУ показав, де тисне ворог (карти)

ВІЙНА

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип