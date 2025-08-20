Саміт Зеленський–путін: три країни готові прийняти переговори

Австрія офіційно запропонувала свою столицю як місце можливої зустрічі між шостим президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором владіміром путіним. Про це у вівторок, 19 серпня, заявив премʼєр-міністр Австрії Крістіан Штокер, повідомляє Vienna Online.

Штокер підкреслив, що Відень традиційно відіграє важливу роль як платформа для міжнародних переговорів. Він нагадав, що у столиці Австрії розташовані штаб-квартири численних міжнародних організацій, серед яких особливе місце займає ОБСЄ. Це, за його словами, робить Відень природним вибором для діалогу щодо миру в Україні.

Арешт путіна за ордером МКС

Втім, питання ускладнює чинний ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Уряд Австрії наголосив, що можливість участі російського диктатора у переговорах має бути узгоджена з МКС. Відень готовий співпрацювати з міжнародними структурами за чинними угодами, аби гарантувати дотримання міжнародного права у разі проведення зустрічі.

Не лише Австрія бачить себе господарем потенційних переговорів. За даними Bloomberg, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував провести саміт у Будапешті. Це обговорювалося в контексті зняття блокування з боку Угорщини щодо вступу України до ЄС. Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилася підтвердити, чи розглядається варіант угорської столиці серйозно.

Свою готовність організувати переговори висловила й Білорусь. Представниця самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила: країна не претендує на роль посередника, але готова забезпечити проведення зустрічі, якщо це реально наблизить мир для України. Про це повідомляє РБК.

Ситуація виглядає ще більш контрастною на тлі пропозиції, яку раніше висловив сам путін. Він закликав провести переговори із Зеленським у москві. Український лідер, перебуваючи у Білому домі на зустрічі з європейськими лідерами, відреагував коротко: «ні».

Президент США Дональд Трамп також відкинув ідею тристоронньої зустрічі в москві, яку просував кремль. Американський лідер наголосив, що формат переговорів не може бути навʼязаний агресором.

Таким чином, одразу три країни — Австрія, Угорщина та Білорусь — публічно заявили про готовність прийняти на своїй території потенційно можливий саміт Зеленського і путіна. Найбільш реалістичною локацією експерти називають Відень, адже місто має довгу історію мирних ініціатив і діючі домовленості з міжнародними інституціями.

☝️ Також нагадаємо, що Вашингтон може надати Україні підтримку з повітря, якщо вдасться укласти потенційну мирну угоду з росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні можливості співпраці з європейськими союзниками