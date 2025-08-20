Середа, 20 Серпня, 2025
ВАЖЛИВО

США готові надати Україні підтримку з повітря в межах мирної угоди – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США готові надати Україні підтримку з повітря в межах мирної угоди - ЗМІ

Вашингтон може надати Україні підтримку з повітря, якщо вдасться укласти потенційну мирну угоду з росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні можливості співпраці з європейськими союзниками, повідомляє Sky News.

📢 «Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря», – сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що США не планують відправляти свої сухопутні війська до України. Таким чином, допомога обмежиться авіаційними та координаційними можливостями у взаємодії з партнерами по НАТО та ЄС.

Раніше прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт підтвердила, що повітряна підтримка розглядається у Вашингтоні як «варіант і можливість». За її словами, адміністрація президента дотримується чіткої лінії:

📢 «Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам».

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, майбутня система гарантій безпеки для України матиме чотири основні елементи:

  • міжнародну військову присутність;
  • сучасні системи протиповітряної оборони;
  • регулярне постачання озброєння;
  • а також моніторинг дотримання режиму припинення вогню.

Крім того, у ЗМІ з’являлася інформація, що десять країн висловили готовність відправити війська в Україну для посилення цих гарантій.

Таким чином, позиція США залишається незмінною: Вашингтон не відправлятиме військових на територію України, але готовий забезпечити можливу підтримку з повітря і відігравати ключову роль у координації міжнародних дій задля зміцнення безпеки.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що остаточне рішення щодо можливого обміну територіями залишиться за Україною.

