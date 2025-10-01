Середа, 1 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Румунія й Україна розпочнуть спільне виробництво військових дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Румунія й Україна розпочнуть спільне виробництво військових дронів

Румунія спільно з Україною готується розгорнути виробництво оборонних безпілотних літальних апаратів на своїй території. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Тойу у вівторок, 30 вересня, повідомляє Reuters.

За її словами, такі БпЛА будуть використовуватися як у внутрішніх цілях, так і передаватися союзникам по Європейському Союзу та НАТО.

📢 «Ми вважаємо стратегічно важливим кращий захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього», – наголосила очільниця МЗС.

☝️ Тойу уточнила, що консультації з Києвом почалися ще до серії вторгнень російських дронів у повітряний простір Румунії. Вона також підкреслила, що в Бухаресті впевнені у власній здатності швидко реалізувати цей проєкт.

📌 Раніше повідомлялося, що Румунія має намір закупити у США 216 танків Abrams разом із додатковим обладнанням.

👉 Також повідомлялось, що польські команди з протидії безпілотникам проходитимуть спеціалізовані тренування під керівництвом українських фахівців, які вже мають значний досвід у протистоянні атакам російських дронів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

Вночі рф вдарила по Харкову КАБами та балістикою

ВАЖЛИВО

Дніпро під ударом дронів: одна людина загинула, десятки поранених

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 139 бойових зіткнень, ворог завдав понад 1800 ударів дронами

ВІЙНА

Генштаб: на Покровському напрямку – до третини боїв за сьогодні

ВІЙНА

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

ПОДІЇ

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

ВАЖЛИВО

Урсула фон дер Ляєн закликала Китай вплинути на росію

ПОЛІТИКА

ЄС рішуче засудив масштабну атаку росії на Україну

ВАЖЛИВО

СБС вивели з ладу об’єкти газопостачання на Луганщині

ВАЖЛИВО

За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми – Генштаб

ВІЙНА

У Норвегії біля аеропорту Бреннейсунн помітили невідомий дрон

ПОДІЇ

Половина зі 136 боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень: Генштаб ЗСУ оприлюднив карти

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"