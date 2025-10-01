Румунія й Україна розпочнуть спільне виробництво військових дронів

Румунія спільно з Україною готується розгорнути виробництво оборонних безпілотних літальних апаратів на своїй території. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Тойу у вівторок, 30 вересня, повідомляє Reuters.

За її словами, такі БпЛА будуть використовуватися як у внутрішніх цілях, так і передаватися союзникам по Європейському Союзу та НАТО.

📢 «Ми вважаємо стратегічно важливим кращий захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього», – наголосила очільниця МЗС.

☝️ Тойу уточнила, що консультації з Києвом почалися ще до серії вторгнень російських дронів у повітряний простір Румунії. Вона також підкреслила, що в Бухаресті впевнені у власній здатності швидко реалізувати цей проєкт.

📌 Раніше повідомлялося, що Румунія має намір закупити у США 216 танків Abrams разом із додатковим обладнанням.

👉 Також повідомлялось, що польські команди з протидії безпілотникам проходитимуть спеціалізовані тренування під керівництвом українських фахівців, які вже мають значний досвід у протистоянні атакам російських дронів.