Айдарська СВА оголосила конкурс бізнес-проєктів для ветеранів та їхніх родин

Айдарська селищна військова адміністрація (СВА) повідомила про старт конкурсу проєктних заявок ветеранів та їхніх родин на створення або розвиток власної підприємницької діяльності. Інформацію оприлюднила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 22 вересня.

До участі запрошують ветеранів і ветеранок з-поміж учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, а також членів їхніх сімей.

☝️ Обов’язковою умовою є зареєстроване місце проживання на території Новопсковської селищної громади та наявність обліку у державній системі обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для участі у конкурсі необхідно підготувати заяву за визначеною формою, бізнес-план та проєктну пропозицію разом з іншими необхідними документами.

Айдарська СВА оголосила конкурс бізнес-проєктів для ветеранів та їхніх родин 📩 Подавати їх слід виключно в електронному вигляді на офіційну адресу Айдарської СВА: office@aidarstg.gov.ua. У темі листа обов’язково вказується: «Для участі у конкурсі проєктних заявок».

🗓 Прийом документів триватиме до 1 грудня.

📲 Організатори нагадують, що консультації можна отримати за цією ж електронною адресою або телефоном 099 328 01 55.

Детальніше з порядком проведення конкурсу учасники можуть ознайомитися за 👉 посиланням.

Ініціатива Айдарської СВА відкриває ветеранам та їхнім родинам можливість отримати підтримку для започаткування власної справи чи розвитку вже існуючого бізнесу, що є важливим кроком для відновлення та посилення економічної активності громади.

☝️ Також раніше було повідомлено, що майже пів мільйона гривень виплатила Рубіжанська громада військовослужбовцям та їхнім родинам.

