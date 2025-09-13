Субота, 13 Вересня, 2025
Рубіжанська громада: майже 400 дітей оздоровилися завдяки програмам підтримки

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіжанська громада: майже 400 дітей оздоровилися завдяки програмам підтримки

У Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що цього літа діти з Рубіжанської громади мали можливість пройти оздоровлення й відпочити завдяки державним програмам, коштам місцевого бюджету та підтримці благодійних організацій. Загалом оздоровленням охопили майже 400 дітей.

📊 У межах програми «Діти – серце громади» на 2025 рік ухвалили рішення про надання одноразової фінансової допомоги 1 063 дітям. Загальна сума склала 10 млн 630 тис. грн. З них 766 дітей віком від 7 до 18 років отримали підтримку на 7 млн 660 тис. грн.

Коштом державного бюджету вдалося забезпечити відпочинок 20 дітей у міжнародному центрі «Артек». Ще 21 дитина пройшла курс оздоровлення у санаторіях Міністерства охорони здоров’я – «Прикарпатський» та «Косів».

👇 Діти громади також мали можливість подорожувати за підтримки місцевої влади та благодійників.

До Латвії вирушили 25 хлопців і дівчат, ще одна дитина побувала в Польщі, 14 – у Чехії, а п’ятеро – у Франції. Крім того, у Чернівецькій області п’ятеро дітей відпочивали у кемпінгу від благодійного фонду «Голос діти», ще одна дитина стала учасником табору активного відпочинку «Empower Future» на Тернопільщині. У Закарпатті відпочили 18 дітей у таборі «Арніка» та 12 у таборі «Шаяни».

👨‍👩‍👧‍👦 Не обійшлося і без сімейних поїздок. За кордоном разом із батьками побували 44 дитини з громади, а ще 98 провели відпочинок в Україні.

🤝 Завдяки окремим програмам та підтримці партнерів діти також отримали нові можливості. Так, 100 хлопців і дівчат побували в дитячому таборі «Soltzbork» на Львівщині. Семеро дітей мали змогу пройти оздоровлення в Італії за підтримки МБО «СОС Дитячі містечка Україна». Одна дитина відпочивала в таборі «Перлина Донеччини», ще двоє – у таборі «Friends World» на Івано-Франківщині. Семеро школярів долучилися до літньої школи безпеки життєдіяльності «Нове покоління». Двоє дітей провели час в Одесі, а ще одна дитина – у Болгарії.

Програми державного та місцевого рівня, міжнародні ініціативи й допомога благодійників дали змогу забезпечити літній відпочинок і оздоровлення сотням дітей Рубіжанської громади. Діти отримали підтримку, яка охопила як внутрішні програми, так і міжнародні можливості.

👉 Також раніше медичні працівники комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» нагадали, що мешканці громади мають можливість отримати оздоровлення в санаторіях, які підпорядковані МОЗ України та розташовані в екологічно чистих регіонах країни.

