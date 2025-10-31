П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
російські дрони вдарили по Сумах: 11 поранених, серед них діти

Денис Молотов
10 ударних дронів лише за одну годину росія спрямувала по Сумах. Усі удари – прицільно по цивільній інфраструктурі. Сталося влучання у житлову дев’ятиповерхівку та двоповерховий будинок у різних районах міста.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 31 жовтня, унаслідок нічної атаки постраждали 11 людей, серед яких — четверо дітей.

📢 «У ніч проти 31 жовтня російські війська здійснили серію ударів по житловому сектору та об’єктах інфраструктури міста. Внаслідок влучання одного з дронів у дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах спалахнули п’ять квартир і сім балконів», – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося евакуювати 12 мешканців будинку, життя яких перебувало під загрозою.

🔥 У приватному секторі міста зайнялися дві господарські будівлі, а вибухова хвиля пошкодила одноповерховий будинок на п’ять квартир.

За даними ДСНС, найбільші руйнування зафіксовано на інфраструктурному об’єкті, де виникли масштабні пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Нагадаємо, що цієї ж ночі російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе по території України. У Сумах було зафіксовано кілька вибухів, а безпілотники влучили в житлові будинки та інфраструктуру.

☝️ Крім того, окупанти атакували пасажирське депо, унаслідок чого було пошкоджено господарські приміщення компанії та рухомий склад «Укрзалізниці».

👉 Також у ніч на 30 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 52 ракети, серед яких 9 — балістичні, та 653 безпілотники різних типів.

