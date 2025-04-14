Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки

Вранці 14 квітня російські дрони атакували Запоріжжя, у результаті чого на території міста виникла пожежа на автозаправній станції (АЗС). Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та пресслужба ДСНС Запорізької області.

📢 «На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання», — йдеться в офіційному повідомленні. За словами Федорова, обійшлося без постраждалих.

Інформація про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів повідомили й рятувальник ДСНС. Впродовж доби на 14 квітня внаслідок обстрілів fpv-дронами сталося дві пожежі у місті Запоріжжі та селищі Степногірськ.

👉 В обласному центрі надзвичайники ліквідували загоряння газового модуля на автозаправній станції площею 20 кв.м.

👉 У селищі Степногірськ горіли квартири на першому та третьому поверхах багатоповерхового будинку загальною площею 100 кв.м.

Впродовж доби сапери ДСНС знищили касетний суббоєприпас та протитанкову міну, які виявили у населених пунктах області.

📢 «Для забезпечення побутових потреб населення на прифронтових територіях співробітники ДСНС підвезли 39 тонн технічної води. Всього від ГУ ДСНС залучався 71 рятувальник та 15 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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Також Запорізька ОВА розповіла про безпекову ситуацію в регіоні. Так, за добу війська рф здійснили 461 удар по 12 населених пунктах області.

🔸 Відбулась російська атака на житлову забудову прифронтового Степногірська. Внаслідок удару було порушено електропостачання та сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку.

🔸 У Запорізькому районі внаслідок чергової атаки окупантів поранення дістав 42-річний чоловік.

🔸 23 авіаудари нанесені по таких населених пунктах:

Степногірськ, Камʼянське, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Червоне, Малинівка.

🔸 299 БпЛА різної модифікації атакували:

Біленьке, Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

🔸 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили:

Кам’янське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку.

🔸 131 артилерійський обстріл зафіксовано по територіях:

Біленьке, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка.

📩 Внаслідок масованих атак до місцевої влади надійшло 4 повідомлення про пошкодження будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, у Харкові під час нічної повітряної тривоги ворожий дрон влучив у складські приміщення з харчовими продуктами, внаслідок чого виникла пожежа.