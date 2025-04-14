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Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки

Вранці 14 квітня російські дрони атакували Запоріжжя, у результаті чого на території міста виникла пожежа на автозаправній станції (АЗС). Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та пресслужба ДСНС Запорізької області.

Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки📢 «На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання», — йдеться в офіційному повідомленні. За словами Федорова, обійшлося без постраждалих.

Інформація про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів повідомили й рятувальник ДСНС. Впродовж доби на 14 квітня внаслідок обстрілів fpv-дронами сталося дві пожежі у місті Запоріжжі та селищі Степногірськ.

👉 В обласному центрі надзвичайники ліквідували загоряння газового модуля на автозаправній станції площею 20 кв.м.

👉 У селищі Степногірськ горіли квартири на першому та третьому поверхах багатоповерхового будинку загальною площею 100 кв.м.

Впродовж доби сапери ДСНС знищили касетний суббоєприпас та протитанкову міну, які виявили у населених пунктах області.

📢 «Для забезпечення побутових потреб населення на прифронтових територіях співробітники ДСНС підвезли 39 тонн технічної води. Всього від ГУ ДСНС залучався 71 рятувальник та 15 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також Запорізька ОВА розповіла про безпекову ситуацію в регіоні. Так, за добу війська рф здійснили 461 удар по 12 населених пунктах області.

Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки🔸 Відбулась російська атака на житлову забудову прифронтового Степногірська. Внаслідок удару було порушено електропостачання та сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку.

🔸 У Запорізькому районі внаслідок чергової атаки окупантів поранення дістав 42-річний чоловік.

🔸 23 авіаудари нанесені по таких населених пунктах:
Степногірськ, Камʼянське, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Червоне, Малинівка.

🔸 299 БпЛА різної модифікації атакували:
Біленьке, Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Російські дрони атакували Запоріжжя та регіон: наслідки🔸 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили:
Кам’янське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку.

🔸 131 артилерійський обстріл зафіксовано по територіях:
Біленьке, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка.

📩 Внаслідок масованих атак до місцевої влади надійшло 4 повідомлення про пошкодження будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, у Харкові під час нічної повітряної тривоги ворожий дрон влучив у складські приміщення з харчовими продуктами, внаслідок чого виникла пожежа.

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