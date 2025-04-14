У Харкові дрон рф влучив у склади з продуктами: спалахнула пожежа

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: ворожий дрон (БпЛА) уразив складські приміщення з харчовими продуктами, внаслідок чого на місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Підтвердив факт вибуху й мер Харкова Ігор Терехов, який згодом оприлюднив уточнені дані про наслідки атаки безпілотника.

📢 «Під ударом було цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється», — написав міський голова у Telegram.

💥 Згодом Терехов повідомив нові подробиці атаки у Харкові:

📢 «Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — тисяча метрів», — додав він.

У результаті ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків, розташованих поблизу епіцентру удару.

⚠️ Також мер міста розповів інформацію про повітряні тривоги:

За останній тиждень у Харкові сигналів було на 39 годин менше, ніж у середньому по області — це мінус 41%. Загалом за 7 тижнів роботи диференційованої системи вдалося скоротити тривалість тривог на 168 годин.

Нагадаємо, що внаслідок атаки дронів на Одесу постраждали люди, було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

❗Також у Сумах через масований удар з боку рф загинули 34 людини, серед яких – двоє дітей. Постраждали ще 117 людей, включно з 15 дітьми.

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог назвав цю атаку росіян як «таку, що переходить будь-яку межу пристойності».