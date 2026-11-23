Європейська комісія представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій проти росії. Нові обмеження мають посилити фінансовий тиск на москву, обмежити її енергетичні можливості та закрити доступ до європейських спортивних і культурних майданчиків. Про це повідомила пресслужба ЄК у понеділок, 23 листопада.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет передбачає посилення тиску за трьома основними напрямками: фінансування війни, ізоляція росії та посилення контролю за дотриманням санкцій.

📢 «Сьогодні ми представляємо наш 22 пакет санкцій. Його мета – продовжувати тиск на росію, щоб змусити її припинити загарбницьку війну в Україні. Ми й надалі пропонуватимемо нові санкції, доки росія не продемонструє щирого прагнення до встановлення тривалого миру в Україні. У цьому пакеті ми посилюємо тиск за трьома напрямками», – заявила фон дер Ляєн.

Одним із ключових напрямків стане фінансовий сектор. Єврокомісія пропонує поширити заборону на проведення транзакцій приблизно на 60 російських банків. Усі вони мають бути відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Окремі обмеження стосуватимуться криптовалютних і платіжних платформ, які можуть використовуватися для обходу санкцій. ЄС планує зосередитися не лише на російських структурах, а й на компаніях та установах у третіх країнах, що допомагають москві обходити запроваджені обмеження.

📢 «Ми також вживаємо жорстких заходів щодо криптовалютних та платіжних мереж. Ми зосередимося на росії, але також охопимо треті країни, які допомагають росії обходити наші санкції. Це один із головних напрямків нашого нового пакета заходів. І важлива сфера, в якій ми прагнемо узгодити зусилля з міжнародними партнерами. Саме тому ми також створили Робочу групу з криптовалютних санкцій для підтримки цієї роботи», – сказала глава Єврокомісії.

Обмеження для енергетичного сектору та суден

Ще одна частина пропозицій передбачає розширення заборони на надання росії енергетичних послуг. Європейським компаніям планують заборонити допомагати російській стороні будувати, експлуатувати або ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи. Вперше обмеження мають охопити також послуги у сфері електроенергетики.

Крім того, Єврокомісія пропонує внести до санкційного списку понад 70 додаткових суден російського «тіньового флоту». Ще один захід передбачає заборону на захід до портів ЄС для всіх танкерів, застрахованих у росії.

Візові обмеження та заборона на участь у спортивних заходах

Окремий блок пропозицій стосується громадян росії, які брали участь у війні проти України. Урсула фон дер Ляєн виступила за заборону на видачу їм віз для в’їзду до Європейського Союзу.

📢 «Останнім часом ми спостерігаємо ескалацію нетрадиційних кінетичних дій російських агентів у Європі. І ця заборона є частиною нашої відповіді. Колишні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Не можна дозволяти їм вільно пересуватися нашими країнами. Тому в’їзд до Європейського Союзу буде заборонено», – заявила вона.

Також Єврокомісія пропонує заборонити громадянам країн ЄС обіймати посади в керівних органах російських компаній.

Спортивні обмеження передбачають недопуск російських команд і спортсменів, які виступають під прапором рф, до будь-яких змагань на території Євросоюзу. Крім того, пропонується заборонити використання офіційної російської символіки під час спортивних заходів.

ЄК також планує обмежити фінансові надходження від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних об’єднань. Ще одна пропозиція стосується заборони росіянам обіймати керівні посади в європейських спортивних федераціях.

📢 «Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційних російських символів. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних та культурних асоціацій. Крім того, ми запровадимо обмеження щодо обіймання росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій», – поінформувала фон дер Ляєн.

Підсумовуючи представлення нового пакета, президентка Єврокомісії наголосила на незмінності позиції Євросоюзу щодо підтримки України та тиску на росію.

📢 «Наша позиція чітка: ми надаємо Україні силу, необхідну для забезпечення миру, – а росії даємо всі підстави обрати цей мир», – резюмувала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, у листопаді Євросоюз уже запровадив санкції проти компанії Wildberries, російських нафтопереробних заводів і банків. Тоді обмеження торкнулися 12 осіб та 101 організації, яких пов’язують із фінансуванням російської війни проти України.

Раніше Єврокомісія також оголосила про створення Офісу з питань санкцій (Sanctions Office) та Робочої групи з питань санкцій у сфері криптовалют (Crypto Sanctions Task Force). Їхня діяльність має допомогти протидіяти обходу обмежень росією та покращити координацію між державами Євросоюзу.

Важливо: представлений 22-й пакет є пропозицією Єврокомісії. Для набуття чинності санкційні заходи мають пройти процедуру погодження державами-членами ЄС.