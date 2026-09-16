росія тричі атакувала поїзд Київ — Миколаїв: евакуювали 168 пасажирів

Окупаційні російські війська вранці 16 вересня атакували ударним безпілотником пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв, а протягом наступних двох із половиною годин завдали ще двох ударів по ньому. Пасажирів і залізничників завчасно евакуювали, тому обійшлося без постраждалих. Для 168 пасажирів організували подальше перевезення до Миколаєва.

Подробиці повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

📢 «Сьогодні вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою, ворог, з використанням ударного БпЛА атакував пасажирський поїзд №122 Київ – Миколаїв», — зазначив посадовець.

Після влучання виникла пожежа. Укрзалізниця підтвердила, що моніторингова команда вчасно попередила про небезпеку, що дозволило вивести людей із поїзда.

📢 «Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі — це найголовніше», — повідомили в компанії.

Очільник ОВА також наголосив на значенні своєчасної евакуації:

📢 «Завдяки скоординованим діям моніторингових та поїзної бригад, своєчасному реагуванню на загрозу та евакуації, на щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав».

Решетілов назвав атаку на цивільний пасажирський транспорт воєнним злочином і частиною системних російських ударів по мирному населенню.

📢 «Однозначно маємо констатувати: цілеспрямований удар по цивільному пасажирському потягу – черговий воєнний злочин. росія свідомо б’є туди, де перебувають цивільні. По пасажирських поїздах, житлових будинках, наших містах і селах. Це системний терор проти людей», — заявив він.

Перевезення пасажирів організовували під загрозою нових ударів

До допомоги людям залучили обласну та районну військові адміністрації, залізничників, рятувальників і місцеву владу. Укрзалізниця повідомила про організацію автобусних трансферів спільно з Миколаївською ОВА.

📢 «Одразу після отримання інформації про атаку по потягу, скоординували роботу профільних підрозділів Миколаївської ОВА та Баштанської районної військової адміністрації з відповідними службами Укрзалізниці, щоб організувати подальше перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. До роботи долучилися ДСНС та органи місцевого самоврядування», — розповів Решетілов.

При цьому загроза для людей і служб, які працювали на місці, зберігалася. За словами посадовця, рішення щодо подальших дій ухвалювали з урахуванням атак безпілотників.

📢 «Окремо підкреслю, що ситуацію ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому всі дії координували з урахуванням безпекової ситуації. Саме чітка координація та дотримання усіх інструкцій на такі випадки, дозволило уникнути трагічних наслідків», — наголосив він.

Загалом російські війська атакували цей поїзд тричі. Очільник ОВА окремо підтвердив відсутність постраждалих під час повторних ударів:

📢 «Під час ще двох атак по тому ж потягу, які ворог здійснив протягом двох з половиною годин після першого удару, обійшлося без постраждалих».

Наслідки обстрілів торкнулися й електропостачання навколишніх населених пунктів. Уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, залишивши без світла тисячі споживачів.

📢 «Також уламками було пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без світла залишилися 18 населених пунктів – 3628 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — повідомив Решетілов.

Посадовець подякував усім службам, які допомагали пасажирам і ліквідовували наслідки обстрілів:

📢 «Дякую залізничникам, рятувальникам, енергетикам, органам місцевого самоврядування та всім, хто оперативно долучився до ліквідації наслідків атак та допомоги людям».

Нагадаємо

Через постійні російські обстріли “Укрзалізниця” також тимчасово обмежила рух поїздів до Сум. З 12 вересня рейси сумського напрямку курсують до Конотопа та у зворотному напрямку, а подальше перевезення пасажирів забезпечують автобусами. Таким чином, сполучення із Сумами зберегли у комбінованому форматі, повідомляє The Page.

Атака потяга, що прямував до Херсона, сталася опівдні в суботу, 5 вересня. російські війська застосували кілька безпілотників типу «Шахед». Унаслідок ударів постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджено два тепловози.

У лікарні в Сумах померли дві жінки, які зазнали тяжких поранень під час російської атаки на потяг у Сумському районі. Удар стався 8 вересня.

Окремий інцидент стався у Польщі: поїзд Варшава — Київ зіткнувся з дикими кабанами, які вибігли на колії. Унаслідок зіткнення пошкоджено локомотив.