Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про ризик через нестачу коштів

В Україні можливі затримки соціальних виплат, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкти, необхідні для залучення коштів ЄС та МВФ. Про такий ризик попередив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету в четвер, 10 вересня.

⚠️ Серед податкових ініціатив — скасування пільги на закордонні посилки

Одна з ініціатив, пов’язаних із виконанням зобов’язань перед міжнародними партнерами, стосується оподаткування закордонних посилок. Пакет законопроєктів передбачає скасування звільнення від ПДВ для покупок вартістю до 150 євро.

Для покупців це означатиме нарахування 20% ПДВ на товари, які зараз підпадають під пільгу. Адмініструвати податок мають маркетплейси та їхні посередники. Для некомерційних відправлень між фізичними особами вартістю до 45 євро передбачено виняток.

Парламент уже неодноразово не підтримував пропозиції щодо такого оподаткування. Зокрема, 26 травня законопроєкт №12360, до якого внесли відповідні норми, отримав лише 127 голосів у другому читанні.

1 вересня законопроєкт №15460 щодо митної складової реформи підтримали 194 депутати за необхідних 226. Під час розгляду депутати висловлювали побоювання щодо подорожчання покупок для населення. Про результати голосувань і зміст пропозицій повідомлялось Irta-fax.

Водночас законопроєкт №15460 повернули уряду на доопрацювання. Уже 7 вересня доопрацьований документ знову надійшов до парламенту. А 10 вересня профільний комітет рекомендував ухвалити його за основу та в цілому. Це зазначено в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

📉 За словами Марченка, обмежена ліквідність державного бюджету вже змушує уряд відкладати частину видатків. Подальше фінансування залежить від законодавчих рішень, необхідних для співпраці з міжнародними партнерами.

📊 Які видатки уряд фінансуватиме першочергово

Марченко пояснив, що Мінфін підготував два механізми роботи в умовах нестачі бюджетних ресурсів.

Перший передбачає перенесення найменш нагальних видатків на кінець року за рішенням міністра. Другий — спеціальний регламент дій уряду на період, коли наявних коштів недостатньо для всіх потреб.

За такого сценарію фінансування здійснюватимуть відповідно до визначених пріоритетів. Першими кошти отримуватимуть сектор безпеки й оборони.

📢 «Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки», — заявив міністр.

За словами Марченка, цей підхід стосуватиметься державного та місцевих бюджетів. Через нестачу коштів можуть відкласти фінансування окремих програм підтримки, капітального будівництва та інших видатків. Їх відновлюватимуть після надходження достатнього обсягу ресурсів.

⚠️ Які ризики назвав міністр фінансів

Марченко застеріг, що затримки зовнішнього фінансування можуть змусити уряд розглядати додаткові заходи. Зокрема, він не виключив монетарного фінансування та пов’язаних із ним негативних наслідків.

📢 «Затримка викличе соціальне збурення. Внаслідок цього будуть інші кроки. Ми не виключаємо монетарного фінансування з відповідною девальвацією гривні, інфляцією та іншими негативними наслідками. Сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не можемо», — зазначив він.

Міністр описав можливий сценарій у разі нестачі коштів. Його застереження не містить конкретної дати початку затримок або переліку соціальних виплат, яких вони можуть торкнутися.

💶 Що відомо про фінансування соціальної допомоги у вересні

Станом на 1 вересня Казначейство відкрило асигнування на вересневі соціальні допомоги в повному обсязі. Йдеться про виплати, передбачені Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності України, зокрема допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомила Державна казначейська служба.

Відкриття асигнувань не є підтвердженням зарахування коштів кожному отримувачу. Казначейство уточнило, що не веде персоніфікованого обліку виплат фізичним особам. Облік отримувачів відповідних допомог здійснюють органи Пенсійного фонду України.