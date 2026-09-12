«Укрзалізниця» тимчасово обмежує поїзди до Сум

«Укрзалізниця» тимчасово змінює сполучення із Сумами через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Поїзди сумського напрямку курсуватимуть до, та від станції Конотоп. Для подальшого перевезення пасажирів між Конотопом і Сумами організовують автобусні трансфери.

Про зміни 11 вересня повідомило «Суспільне Суми» з посиланням на пресслужбу Пасажирської компанії «Укрзалізниці».

Як пасажири діставатимуться Сум

До організації автобусного сполучення долучилися Сумська обласна військова адміністрація та ДСНС. Поїздка передбачатиме поєднання залізничного й автомобільного транспорту.

📢 «Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус», — пояснили в «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що зміни створюють незручності для людей, які заздалегідь запланували подорожі. Водночас рішення пов’язане з ризиками для пасажирів і працівників залізниці.

Коли поїзди до Сум повернуться на повні маршрути

Залізничники попереджають, що ситуація може змінюватися щодня. Пасажирам слід бути готовими до пересадок, автобусних трансферів та інших комбінованих маршрутів залежно від безпекових умов.

📢 «Коли рівень ризиків для пасажирів та бригад буде зниженим, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами», — повідомили в УЗ.

Конкретної дати відновлення повних маршрутів компанія не назвала. У повідомленні також немає докладного розкладу автобусних трансферів і місць посадки.

Нагадаємо

Раніше через безпекову ситуацію на залізниці тимчасово скасували низку приміських та регіональних рейсів між Дніпром, Синельниковим і Запоріжжям. Перевезення пасажирів забезпечуватимуть теж автобусним сполученням.