Дрони рф атакували потяг до Херсона: є постраждалі

Атака потяга, що прямував до Херсона, сталася опівдні в суботу, 5 вересня. російські війська застосували кілька безпілотників типу «Шахед». Унаслідок ударів постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджено два тепловози. Про обстріл повідомив начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Згодом обласна адміністрація уточнила інформацію про постраждалих.

Що відомо про атаку потяга

Під удар російських безпілотників потрапив пасажирський потяг, який рухався до Херсона.

📢 «Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу “Шахед” пасажирський потяг, що прямував до Херсона. В результаті ударів пошкоджено два тепловози», — повідомив Прокудін.

Спочатку стало відомо про госпіталізацію працівниці залізниці. Пізніше по медичну допомогу звернулася ще одна постраждала.

У якому стані постраждалі

55-річну співробітницю залізниці доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У неї діагностували осколкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Другою постраждалою стала 18-річна дівчина. Вона звернулася до лікарні з травмою ноги. Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Попередні удари по пасажирських потягах

2 вересня російський безпілотник влучив поблизу пасажирського поїзда № 53/54 сполученням Одеса — Дніпро. Це сталося на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Моніторингова служба завчасно попередила про загрозу. Пасажирів, поїзну та локомотивну бригади вивели в безпечне місце за лічені хвилини до удару. Внаслідок атаки пошкоджено локомотив і вагон прикриття, повідомило Суспільне.

23 серпня окупаційні російські війська атакували реактивним безпілотником локомотив пасажирського потяга сполученням «Житомир — Одеса».

Реактивний безпілотник рф вранці 13 серпня влучив у локомотив пасажирського потяга в Одеській області. Внаслідок атаки загинули машиніст та його помічник.

Ще один удар по залізничному транспорту стався 25 серпня на Миколаївщині. Тоді російський дрон атакував приміський потяг. За попередньою інформацією, пасажири та залізничники не постраждали.