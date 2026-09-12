Новий удар по Запоріжсталі: чотири ракети, є поранені

У ніч на 12 вересня чотири російські балістичні ракети влучили у виробничий майданчик Запоріжсталі. Четверо працівників дістали травми, трьох із них госпіталізували.

Про наслідки атаки повідомили Запорізька міська рада та група «Метінвест». Комбінат на момент удару не працював: після атак 11 та 27 серпня виробництво не відновили.

Загиблих унаслідок цієї атаки немає. Трьох працівників доправили до міських лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості.

Ще одного працівника медики оглянули на території підприємства та надали йому першу допомогу. За повідомленням компанії, він відмовився від госпіталізації та залишився допомагати ліквідовувати наслідки удару. Підприємство підтримує зв’язок із лікарнями та родинами постраждалих.

Пошкоджені доменний і мартенівський цехи

Обстріл пошкодив основне й допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів. Також постраждали енергосистема, мережі підприємства й логістична інфраструктура.

Операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко повідомив, що остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. Попередньо компанія оцінює пошкодження як критичні.

За даними підприємства, загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені після попередніх атак, а кількість працівників на території суттєво обмежили.

Фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та ліквідовують наслідки обстрілу.

Виробництво зупинили після серпневої атаки

Удар 11 серпня пошкодив енергетичну інфраструктуру та потужності доменного виробництва, що призвело до повної зупинки комбінату. Повторна атака 27 серпня пошкодила обладнання доменного цеху, енергетичну й транспортну інфраструктуру. Про це повідомляв “Інтерфакс-Україна”.

За словами Мироненка, Запоріжсталь виробляла чавун і сталь для цивільних потреб. Він також заявив, що комбінат не виготовляв продукцію для військового використання.

📢 «Повторні удари по вже зупиненому підприємству – це системне знищення промисловості, робочих місць та економічної основи Запоріжжя й усієї країни», – йдеться далі в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна ризикує втратити 72% виробництва сталі. Це може призвести до втрати експортних надходжень, здорожчання будівництва та проблем з курсом національної валюти

👉 Також нагадаємо, що в суботу, 12 вересня, російські обстріли Житомирщини забрали життя двох людей, ще одна людина постраждала. Загиблі стали жертвами удару по продуктовому магазину у Звягелі.