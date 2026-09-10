5 млн грн і «відкати» поштою: СБУ затримала топпосадовців Луганської ОВА

Служба безпеки України повідомила про викриття схеми на закупівлях у Луганській обласній військовій адміністрації. За версією слідства, керівництво одного з департаментів ОВА намагалося привласнити близько 5 млн гривень бюджетних коштів, а гроші у вигляді «відкатів» передавали навіть поштовими відправленнями.

За даними СБУ, схему викрили за сприяння голови Луганської обласної військової адміністрації. Правоохоронці затримали керівницю одного з департаментів ОВА, її заступника та власника компанії, яку слідство вважає афілійованою з посадовцями.

Слідчі стверджують, що під час проведення тендерів чиновники створювали видимість конкуренції та забезпечували перемогу пов’язаних із ними підприємств. В обмін на це, за версією СБУ, посадовці отримували від підконтрольних комерційних структур регулярні «відкати».

Для передачі готівки використовували поштові відправлення. СБУ повідомляє, що задокументувала такі «посилки» з Кропивницького та Закарпаття.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками ймовірних «відкатів» та готівку, яку слідство вважає одержаною злочинним шляхом.

Затримання топпосадовців Луганської ОВА Фото: Служба безпеки України 1 з 3

👥Йдеться про Департамент інформаційної політики

У повідомленні СБУ назви департаменту та прізвищ затриманих немає. Однак 5 вересня Соборний районний суд Дніпра розглянув клопотання слідчих СБУ щодо директорки Департаменту інформаційної політики Луганської ОДА та її заступника у межах одного кримінального провадження №42026130000000016.

Згідно з ухвалою суду щодо директорки департаменту, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів — до 2 листопада 2026 року — та визначили альтернативу у вигляді застави 266 240 гривень.

Щодо її заступника суд відмовив у триманні під вартою та визначив заставу у розмірі 199 680 гривень. На нього також поклали процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду, не залишати Дніпро без дозволу та не спілкуватися з іншими фігурантами провадження щодо обставин справи.

За даними офіційного сайту Луганської ОВА, директоркою Департаменту інформаційної політики на день публікації матеріалу є Альбіна Кушелева, а заступником директора — начальником управління культурно-соціальних проєктів, комунікацій з громадськістю та фінансового забезпечення — Андрій Зайцев.

Водночас ані у повідомленні СБУ, ані у відкритих текстах судових рішень прізвища підозрюваних не зазначені. Тому станом на момент публікації правоохоронці офіційно не називали затриманих на ім’я.

⚖️Підозра за статтею про заволодіння майном

За інформацією СБУ, затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Частина 4 статті 191 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, якщо такі дії вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Санкція — від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

Станом на момент публікації СБУ не назвала компанію, власника якої затримали, та не уточнила, про які саме тендери йдеться. Публічної позиції підозрюваних або їхнього захисту щодо суті висунутих підозр у відкритих джерелах ми не знайшли.

Нагадаємо, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

👉 Також нагадаємо, СБУ затримала на Полтавщині власника кількох торговельних і транспортних компаній із Сіверськодонецька. За даними слідства, його підприємства сплачували податки до бюджету рф та передавали майно російським військовим.