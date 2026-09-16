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Як вибрати чоловічу футболку хенлі на літо: стиль, практичність та легка брутальність

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Як вибрати чоловічу футболку хенлі
Ілюстративне фото.

Футболка хенлі – це щось середнє між класичною футболкою та поло. Її відрізняє відсутність коміра та наявність вертикальної планки з ґудзиками у горловини. Цей елемент надає образу легкої вінтажної нотки та робить хенлі універсальною річчю: вона доречна і в повсякденному житті, і в більш зібраних образах. Особливо влітку, коли хочеться виглядати стильно, але не перевантажувати гардероб.

Матеріал що дихає: комфорт у спеку

Літо вимагає від одягу легкості та повітропроникності. Найкращі матеріали для хенлі:

  • Бавовна 100% – класика, особливо в джерсі або піку. Він дихає, приємний до тіла і легко стирається.
  • Льон — ідеальний для спеки, надає образу розслабленої елегантності. Мінус може м’ятися.
  • Тенсел, модал, бамбук — м’які, струмені та екологічні матеріали, особливо актуальні в мінімалістичних образах.
  • Суміші з еластаном – додають еластичності футболці, особливо в моделях, що облягають. Особливо стильно поєднуються, якщо одягнені чоловічі костюми на Fashion-ua з трикотажних тканин.

Порада: вибирай тканину середньої густини – занадто тонка може просвічувати, а щільна перегрівати.

Чек-лист: як вибрати чоловічу футболку хенлі
Як вибрати чоловічу футболку хенлі

Крій та посадка: від класики до розслабленого стилю

Футболка хенлі може бути:

  • Приталеної — підкреслює фігуру, особливо актуальну для спортивних статур.
  • Класична (regular fit) — універсальна, підходить більшості чоловіків.
  • Оверсайз — надає образу розслабленості, особливо у поєднанні зі шортами або карго.

Зверніть увагу на довжину: футболка має доходити до середини блискавки штанів або трохи нижче. Рукави — до середини біцепса або трохи нижче, без зайвої ширини.

Планка та ґудзики: деталі, які вирішують стиль

  • Коротка планка з 2-3 ґудзиками — класичний варіант, підходить для більшості образів.
  • Глибокий виріз із 4–5 ґудзиками — додає вінтажності та візуально витягує шию.
  • Контрастна планка або декоративний рядок — акцентний елемент, особливо в casual-цибулях.

Порада: не застібай всі ґудзики — залиш одну-дві розстебнутими для розслабленого виду.

Палітра кольорів: від бази до акценту

Базові кольори: білий, сірий, хакі, темно-синій — легко поєднуються з джинсами, шортами й штанами.

Пастель і muted-відтінки: курно-зелений, бордовий, теракота — додають глибини й виглядають дорожче.

Меланж чи легкий принт – додають текстуру та візуальний інтерес.

Якщо хочеш універсальність – вибирай однотонну модель із мінімалістичними деталями.

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