Лубінець про ТЦК: після конфлікту у Львові потрібні зміни

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав змінювати підходи до організації мобілізації. Заява пролунала після конфлікту військовослужбовця ТЦК із жінкою у Львові, відео якого поширили в соцмережах. Омбудсман наголосив, що перевірити потрібно дії всіх учасників події. Про це Лубінець повідомив у Telegram.

Лубінець доручив своєму представнику у Львівській області Тарасу Подвірному звернутися до Військової служби правопорядку та Національної поліції. Також звернення має отримати спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За словами омбудсмана, ВСП має перевірити обставини застосування сили щодо жінки та дії військовослужбовця. Поліція Львівщини вже розпочала службове розслідування щодо поліціянта, який перебував на місці.

Прокуратура має встановити, чи є в зафіксованих на відео діях ознаки кримінального правопорушення. Окремої перевірки потребує інформація ТЦК про перешкоджання роботі «групи оповіщення».

📢 «Поки що зарано робити остаточні висновки. Маємо встановити всі обставини та дати правову оцінку діям кожного учасника», — наголосив Лубінець.

Омбудсман повідомив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Яких змін до організації мобілізації пропонує Лубінець

На думку уповноваженого, реагування на подібні випадки не має обмежуватися встановленням відповідальних за конкретний конфлікт. Держава повинна організувати систему так, щоб зменшити можливості для застосування сили, агресії та протистояння.

Лубінець наголосив, що дотримуватися закону й установлених правил мають військовослужбовці, правоохоронці та цивільні.

Серед необхідних змін він назвав чіткі правила, фіксацію дій, відповідальність за порушення та повагу до людської гідності. За його словами, зміна підходів не означає покладання всієї відповідальності на ТЦК та СП.

Що відомо про подію у Львові

Конфлікт стався 8 вересня на вулиці Дунайській під час «заходів оповіщення». На поширеному відео військовослужбовець силою відтягує жінку від входу до під’їзду, після чого вона падає.

У Львівському обласному ТЦК заявили, що жінка блокувала вхід та застосувала сльозогінний газ проти військовослужбовців. У відомстві також стверджують, що оприлюднений фрагмент не показує повної послідовності подій.

Ці твердження, як і обставини застосування сили, мають перевірити відповідні органи.

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