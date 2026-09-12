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Азов стоїть наглухо разом з Керченською протокою – «Мадяр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Азов стоїть наглухо разом з Керченською протокою – «Мадяр»
Фото: скриншот із відео соцмереж / Роберт "Мадяр" Бровді / 12.09.2026

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про ураження 285 плавзасобів тіньового флоту рф за десять тижнів. За його словами, удари здійснювали в Азовському та Чорному морях у межах операції «МоЛоЧКа». Результати командувач оприлюднив 12 вересня. Із загального числа 16 плавзасобів припадають на період із 1 до 11 вересня.

Результати операції МоЛоЧКа

📢 «Операція СБС МоЛоЧКа триває десять тижнів: 285 плавзасобів тіньового флоту впольовано у Азовському та Чорному морях. Азов стоїть наглухо, разом з Керченською протокою», — написав Бровді.

У дописі командувач також навів розподіл за місяцями. За липень він зазначив 206+9 одиниць, за серпень — 54, за перші 11 днів вересня — 16.

Окремої кількості потоплених і пошкоджених суден у повідомленні немає.

Свій допис Бровді завершив словами: «Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо».

💥 Удари по енергетичних об’єктах на окупованих територіях

Раніше командувач повідомив про ураження 34 енерговузлів протягом першого тижня вересня. Йдеться про об’єкти в тимчасово окупованому Криму, на півдні та сході України.

Ці удари здійснювали в межах іншої операції — «Кримський рубильник off». Серед названих цілей — електропідстанції, тягові підстанції та газорозподільні станції.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія затвердила пакет оборонного фінансування України на 6,1 млрд євро. Рішення також дозволяє закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Patriot» за кошти європейського кредиту.

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