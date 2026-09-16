Міністр оборони Італії: наївно думати, що росія зупиниться в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав європейські держави нарощувати власні оборонні спроможності та продовжувати допомогу Україні. Таку позицію він висловив 15 вересня під час візиту до Варшави, де зустрівся з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем.

Про заяви італійського посадовця повідомляє Польське радіо. Міністри обговорили безпекову ситуацію, підтримку України та подальший розвиток військової співпраці між Італією і Польщею.

Підтримка України — спільний інтерес Європи

За словами Крозетто, Рим розглядає допомогу Україні як питання державного інтересу всієї Європи. Водночас італійська сторона вважає важливою підтримку Польщі, територією якої проходить частина східного кордону Європейського Союзу та НАТО.

Міністр застеріг від очікувань, що російська загроза обмежиться лише Україною. Аргументуючи свою позицію, він звернув увагу на збільшення чисельності російських військ і нарощування військового потенціалу.

📢 «Лише наївні можуть думати, що росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», — пояснив міністр.

Крозетто також наголосив, що нинішня росія суттєво відрізняється від держави, яку європейські країни знали десять років тому. Саме тому, за його оцінкою, Європа має зміцнювати здатність протидіяти загрозам.

📢 «Тому Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні», — додав італійський міністр.

Італія готова допомогти з військовою логістикою

Окремо Крозетто заявив про готовність підтримати польський уряд у розбудові мережі паливопроводів НАТО. Йдеться про інфраструктуру в Польщі та інших державах регіону.

За його словами, розвиток цієї мережі допоможе поліпшити військову логістику та посилити оборонні можливості всього Альянсу.

В офіційному повідомленні Міноборони Італії також зазначено, що сторони обговорили інтегровану протиповітряну оборону, безпілотні системи, військову мобільність та співпрацю оборонної промисловості.

Нагадаємо

Раніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником з оборонних інновацій в Італії. Його залучення до цієї роботи підтвердило італійське оборонне відомство.

На початку вересня Крозетто також провів першу відеозустріч із наступником Федорова на посаді міністра оборони України Євгенієм Хмарою. За повідомленням Міноборони Італії, співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та становище цивільного населення.

👉 Також нагадаємо, що Палата представників США у вівторок, 15 вересня, підтримала процедурне рішення, яке дозволяє перейти до розгляду санкційного законопроєкту, просуванням якого займався покійний сенатор Ліндсі Грем.