Удар по потягу на Сумщині: у лікарні померли дві жінки

У лікарні в Сумах померли дві жінки, які зазнали тяжких поранень під час російської атаки на потяг у Сумському районі. Удар стався 8 вересня. Про смерть постраждалих 9 вересня повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Інформацію також оприлюднило Суспільне Суми.

Ще двоє постраждалих — у важкому стані

Померлим жінкам було 60 та 79 років. За словами керівника ОВА, лікарі не змогли врятувати їхні життя.

📢 «Це жінки 60 та 79 років. Вони отримали важкі поранення. На жаль, врятувати їх життя лікарям не вдалось. Ще двоє людей перебувають у важкому стані», — написав Григоров.

Керівник області наголосив, що російські військові свідомо атакували безпілотниками цивільний транспорт.

Атаки на пасажирські потяги 8 вересня

Протягом 8 вересня російські війська кілька разів атакували потяги на Сумщині. Уранці два безпілотники вдарили по пасажирському поїзду Київ — Суми на під’їзді до обласного центру.

Поїзд завчасно зупинили. Пасажирів, поїзну та локомотивну бригади евакуювали до ударів. Унаслідок саме цієї атаки люди не постраждали, повідомляв Григоров.

Пізніше керівник ОВА повідомив ще про два удари по приміських потягах. Після цих атак були поранені.

👉 Того самого дня російські війська атакували регіональний пасажирський поїзд Дніпро — Запоріжжя. Загинула провідниця. За повідомленням керівництва «Укрзалізниці», вона повернулася до поїзда після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.