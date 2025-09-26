росія готується до війни з НАТО — міністр оборони Нідерландів

П’ятниця, 26 Вересня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що росія готується до війни з НАТО, яка може розпочатися вже у найближче десятиліття. Про це він повідомив під час Європейського форуму оборонних інновацій у Гаазі, передає видання «Укрінформ».

Брекельманс наголосив, що москва фактично переходить на режим воєнної економіки. За його словами, російське керівництво нарощує виробництво озброєнь і проводить мобілізацію у більших масштабах, ніж цього потребує війна проти України. Міністр підкреслив, що у найближчі роки обсяги випуску військової техніки на росії лише збільшуватимуться.

📢 «москва переходить на воєнні рейки — нарощує виробництво зброї та мобілізує більше людей, ніж потрібно для війни проти України. Найближчими роками обсяги виробництва зброї лише зростатимуть», — сказав Брекельманс.

росія готується до війни з НАТО — міністр оборони НідерландівВін зауважив, що кремль планує бути повністю готовим до масштабного зіткнення з країнами Альянсу до 2030 року. Це, за його словами, свідчить про наявність у диктатора путіна чітких намірів та ресурсів для продовження агресивної політики в Європі.

Разом з тим, міністр звернув увагу на необхідність більш активної підтримки України з боку партнерів. Він підкреслив, що безпека Києва нерозривно пов’язана з безпекою інших держав континенту.

📢 «Безпека України й інших європейських країн тісно взаємопов’язана. Необхідно забезпечити Київ надійними гарантіями проти майбутньої агресії, щоб будь-яка мирна угода не стала лише тимчасовим рішенням перед новою хвилею нападу», — наголосив Брекельманс.

Міністр також підкреслив, що НАТО має чітко продемонструвати росії готовність до відсічі у випадку нападу на одну з країн-членів. За його словами, лише така позиція може зберегти мир і стабільність у Європі.

📢 «Альянс має чітко дати росії зрозуміти: будь-яка атака на країну НАТО отримає рішучу відповідь. Це єдиний спосіб зберегти свободу й безпеку в Європі», — додав він.

Нагадаємо, напруга у регіоні зростає: російський винищувач нещодавно пролетів над фрегатом ВМС Німеччини в Балтійському морі. Крім того, 19 вересня три російські МіГ-31 без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там протягом 12 хвилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

