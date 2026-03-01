росія буде змушена погодитися на гарантії США — Буданов

Російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки, які Сполучені Штати пропонують Україні. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє DW.

📢 «Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала: гарантії безпеки, які США пропонують Україні, вони приймуть, і нікуди не подітись. Те, що пропонують США, вони прямо кажуть, що будуть змушені їх прийняти», — сказав посадовець.

За його словами, йдеться про «наші гарантії», які росії доведеться поважати.

☝️ Буданов також підкреслив, що до Сполучених Штатів можна ставитися по-різному, однак не поважати їх неможливо. Тому, за його оцінкою, у питанні гарантій безпеки вже є певний прогрес.

Водночас він зауважив, що Україна хотіла б спершу отримати гарантії безпеки, а вже потім вирішувати інші питання, однак реальний розвиток подій покаже час.

📢 «Мабуть, ми б всі хотіли, щоб були спочатку гарантії безпеки, а потім інше. Але, як воно буде, покаже час. Але, я думаю, що гарантії безпеки будуть активуватися паралельно з завершенням війни, якщо ми до цього дійдемо. Я бачу це саме так. Я не кажу, що це єдина позиція. Але я думаю, що буде саме так», — підсумував очільник ОП.

Раніше Кирило Буданов повідомляв, що під час останнього раунду переговорів 18 лютого в Женеві позиція російської сторони зводилася до вимоги передати їй Донбас. Інші питання, за його словами, росіяни «взагалі не підіймали». Також він зазначав, що переговори з росією наближаються до моменту ухвалення остаточних рішень.