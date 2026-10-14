росія атакувала всі три ТЕЦ Києва: Корецький повідомив про наслідки ударів

У ніч на середу, 14 жовтня, російські війська атакували всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Під ударами також опинилися енергетичні об’єкти Харкова й області та інфраструктура на Київщині, яка забезпечує електропостачання столиці й центральних регіонів України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в офіційному Telegram-каналі.

📢 «Ціллю російської балістики були об’єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих об’єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів», – написав він.

За словами очільника уряду, енергетики та рятувальники працюють на місцях влучань від самого ранку. Тривають гасіння пожеж і розбір завалів, а на атакованих об’єктах фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи.

Загиблі й поранені в Києві та удари по залізниці

Корецький також уточнив наслідки вечірнього удару 13 жовтня по столичній багатоповерхівці. Загинули двоє людей, кількість поранених зросла до 25.

Окремо прем’єр повідомив про жертв ранкової атаки на Київ 14 жовтня: одна людина загинула, ще одна постраждала.

Крім енергетичної інфраструктури, російські війська атакували залізничні об’єкти у п’яти областях України. За інформацією глави уряду, на цих об’єктах обійшлося без постраждалих.

📢 «Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи», – поінформував Корецький.

Пошкодження енергосистеми та знеструмлення

Шостий президент України В.О. Зеленський у ранковому повідомленні 14 жовтня заявив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено об’єкти й обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу та чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.

На момент його звернення без електрики залишалися щонайменше 600 тисяч людей. Президент попередив, що обсяг відключень може зрости, та подякував ремонтним бригадам, енергетикам і працівникам ДСНС за ліквідацію наслідків ударів.

За повідомленням Повітряних сил під час атаки з вечора 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня росія застосувала 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила чотири ракети та 115 БпЛА. Влучання зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків — на восьми.

👉 Також нагадаємо, що Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого п’ять ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.