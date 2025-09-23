Чернігівський район: частина громад без світла після атаки рф

У Чернігівському районі внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, що спричинило знеструмлення в кількох громадах. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram у вівторок, 23 вересня.

📢 «У Чернігові та Чернігівському районі ворог полював на обʼєкти інфраструктури. На жаль, є пошкодження, з чим і повʼязані відключення електроенергії у деяких громадах району», – зазначив Чаус.

☝️ Крім цього, удари дронів у Новгород-Сіверській громаді пошкодили будівлі непрацюючого підприємства, будинок культури, кілька магазинів, фельдшерсько-акушерський пункт, старостат та один житловий будинок.

Під обстрілом російських військ уночі перебували 25 населених пунктів у трьох районах області.

Нагадаємо, у Кіровоградській області через обстріли та пошкодження інфраструктури декілька поїздів прямують із затримками.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 115 ударними дронами. Українська ППО знищила 103 безпілотники.

1 з 3

👉 Також повідомлялось, що впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удар, скинувши при цьому 120 керованих бомб.