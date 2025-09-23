Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Чернігівський район: частина громад без світла після атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Чернігівський район: частина громад без світла після атаки рф

У Чернігівському районі внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, що спричинило знеструмлення в кількох громадах. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram у вівторок, 23 вересня.

📢 «У Чернігові та Чернігівському районі ворог полював на обʼєкти інфраструктури. На жаль, є пошкодження, з чим і повʼязані відключення електроенергії у деяких громадах району», – зазначив Чаус.

☝️ Крім цього, удари дронів у Новгород-Сіверській громаді пошкодили будівлі непрацюючого підприємства, будинок культури, кілька магазинів, фельдшерсько-акушерський пункт, старостат та один житловий будинок.

Під обстрілом російських військ уночі перебували 25 населених пунктів у трьох районах області.

Нагадаємо, у Кіровоградській області через обстріли та пошкодження інфраструктури декілька поїздів прямують із затримками.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 115 ударними дронами. Українська ППО знищила 103 безпілотники.

👉 Також повідомлялось, що впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удар, скинувши при цьому 120 керованих бомб.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В ООН кваліфікують дії російських військ в Україні як злочин проти людяності через вимушене переміщення населення

ПОДІЇ

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ

Трамп про вторгнення МіГ-31 рф в повітряний простір Естонії

ВАЖЛИВО

Помилки при виборі презервативів: що врахувати

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 124 бойових зіткнення, ворог застосував 2032 дрони-камікадзе

ВІЙНА

На Покровському напрямку – до третини боїв: оновлена карта від Генштабу

ПОДІЇ

Польща не поспішає відкривати кордон з Білоруссю

ПОЛІТИКА

СБУ викрила 147 поплічників кремля в Криму у 2025 році, засуджено вже 32 особи

ПОДІЇ

Стався витік хлору на Рівненщині – ДСНС України

ПОДІЇ

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

ПОДІЇ

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фіксація воєнних злочинів через застосунок eyeWitness to Atrocities: зібрано понад 55 тис. світлин

ПОДІЇ

Окупанти здійснили 165 бойових зіткнень та 4752 обстріли позицій ЗСУ за добу – Генштаб

ВІЙНА

У Сіверськодонецькій громаді ще 21 людині надали кошти на лікування

ЛУГАНЩИНА

Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"