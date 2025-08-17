Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф перекидає військові вантажівки та особовий склад у бік Запоріжжя

Денис Молотов
Денис Молотов
рф перекидає військові вантажівки та особовий склад у бік Запоріжжя

Окупаційна російська армія продовжує перекидати війська та техніку у бік Запоріжжя, демонструючи готовність до подальшої ескалації. Про це 16 серпня заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. На своєму Telegram-каналі він опублікував відео, де видно рух колон російських військових вантажівок.

За його словами, активність пересування сил фіксується вже протягом усього тижня, однак останні два дні вона суттєво зросла. Це, на думку Андрющенка, є наочним свідченням того, як насправді москва ставиться до будь-яких мирних ініціатив і переговорів.

Крім техніки, окупаційна армія активно транспортує поранених російських загарбників у шпиталі, що може вказувати на значні втрати на фронті. Масові перевезення поранених, за його словами, спостерігаються синхронно з перекиданням підкріплень.

Шостий президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що росія готується до нової ескалації на південному напрямку. Він наголосив, що нарощування сил може стати частиною стратегії кремля, спрямованої на посилення тиску на українську сторону.

📢 «росія продовжує готуватись до ескалації, прагнучи посилити тиск на українські позиції», — заявив Зеленський.

На думку аналітиків, посилення військової присутності росії на Запорізькому напрямку може бути пов’язане з бажанням кремля створити вигідні умови для майбутніх переговорів. Водночас це підвищує ризики для мирних мешканців Запорізької області, які постійно страждають від артилерійських та авіаційних атак.

☝️ Нагадаємо, раніше вже було повідомлено, що російські війська активно перекидають додаткові сили та техніку на ключові напрямки в Запорізькій області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На саміті з Трампом путін погодився обговорити гарантії для України – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

ПОЛІТИКА

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Генштаб про Покровський і Добропільський напрямки: виділено додаткові сили, є плани для блокування ворога

ВІЙНА

В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

ПОЛІТИКА

Культура Луганщини: як врятовані заклади продовжують роботу в умовах війни

ЛУГАНЩИНА

Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Трамп дзвонив міністру Норвегії обговорити Нобелівську премію – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Герасимов підсунув путіну «карту окупації» Донеччини – ЦПД

ПОДІЇ

Кремінська громада компенсує витрати на проїзд дітей до літніх таборів

ЛУГАНЩИНА

Генеральний секретар НАТО долучиться до переговорів у Білому домі 18 серпня

ВАЖЛИВО

Реалізація проєкту «Врятована спадщина» Новоайдарською громадою

ЛУГАНЩИНА

росія втрачає експортні доходи: нафта дешевшає, санкції тиснуть

ЕКОНОМІКА

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

рф атакувала Білозерське на Донеччині ФАБами: двоє загиблих

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"