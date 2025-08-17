рф перекидає військові вантажівки та особовий склад у бік Запоріжжя

Окупаційна російська армія продовжує перекидати війська та техніку у бік Запоріжжя, демонструючи готовність до подальшої ескалації. Про це 16 серпня заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. На своєму Telegram-каналі він опублікував відео, де видно рух колон російських військових вантажівок.

За його словами, активність пересування сил фіксується вже протягом усього тижня, однак останні два дні вона суттєво зросла. Це, на думку Андрющенка, є наочним свідченням того, як насправді москва ставиться до будь-яких мирних ініціатив і переговорів.

Крім техніки, окупаційна армія активно транспортує поранених російських загарбників у шпиталі, що може вказувати на значні втрати на фронті. Масові перевезення поранених, за його словами, спостерігаються синхронно з перекиданням підкріплень.

Шостий президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що росія готується до нової ескалації на південному напрямку. Він наголосив, що нарощування сил може стати частиною стратегії кремля, спрямованої на посилення тиску на українську сторону.

📢 «росія продовжує готуватись до ескалації, прагнучи посилити тиск на українські позиції», — заявив Зеленський.

На думку аналітиків, посилення військової присутності росії на Запорізькому напрямку може бути пов’язане з бажанням кремля створити вигідні умови для майбутніх переговорів. Водночас це підвищує ризики для мирних мешканців Запорізької області, які постійно страждають від артилерійських та авіаційних атак.

☝️ Нагадаємо, раніше вже було повідомлено, що російські війська активно перекидають додаткові сили та техніку на ключові напрямки в Запорізькій області.