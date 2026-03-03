Результати засідання ЄК щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході

Європейська комісія (ЄК) окреслила два ключові пріоритети після позачергового засідання Колегії з питань безпеки, присвяченого розвитку подій в Ірані та ширшому близькосхідному регіоні. Про це у Брюсселі повідомили речники Єврокомісії, передає «Європейська правда».

Зазначається, що ухвалені підходи спрямовані передусім на підтримку громадян Європейського Союзу в умовах загострення безпекової ситуації.

📢 «Колегія з питань безпеки розглянула ситуацію в Ірані та на Близькому Сході, що постійно змінюється, а також її наслідки для Європейського Союзу. У своїй роботі Комісія керуватиметься двома пріоритетами: надання підтримки державам-членам та захист громадян ЄС від негативних наслідків подій», — йдеться у звіті за підсумками засідання.

У Єврокомісії уточнили, що подальша діяльність буде зосереджена на чотирьох основних напрямах:

➡️ посилення підтримки зусиль держав-членів щодо евакуації та репатріації громадян ЄС із регіону;

➡️ розширення моніторингу ризиків можливих перебоїв у транспортному сполученні, зокрема в районі Ормузької протоки та Червоного моря. А також інтенсифікація координації з авіаційними та судноплавними компаніями й органами влади країн Близького Сходу;

➡️ поглиблення співпраці з Європолом і державами-членами щодо потенційних загроз внутрішній безпеці;

➡️ відстеження міграційних тенденцій і посилення взаємодії з відповідними структурами ООН та країнами-партнерами.

👉 Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну спільну військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран здійснює масовані ракетні та дронові удари по Ізраїлю. А також по американських військових базах і об’єктах у державах Перської затоки.