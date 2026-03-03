ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Результати засідання ЄК щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході

Денис Молотов
Результати засідання ЄК щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейська комісія (ЄК) окреслила два ключові пріоритети після позачергового засідання Колегії з питань безпеки, присвяченого розвитку подій в Ірані та ширшому близькосхідному регіоні. Про це у Брюсселі повідомили речники Єврокомісії, передає «Європейська правда».

Зазначається, що ухвалені підходи спрямовані передусім на підтримку громадян Європейського Союзу в умовах загострення безпекової ситуації.

📢 «Колегія з питань безпеки розглянула ситуацію в Ірані та на Близькому Сході, що постійно змінюється, а також її наслідки для Європейського Союзу. У своїй роботі Комісія керуватиметься двома пріоритетами: надання підтримки державам-членам та захист громадян ЄС від негативних наслідків подій», — йдеться у звіті за підсумками засідання.

У Єврокомісії уточнили, що подальша діяльність буде зосереджена на чотирьох основних напрямах:

➡️ посилення підтримки зусиль держав-членів щодо евакуації та репатріації громадян ЄС із регіону;

➡️ розширення моніторингу ризиків можливих перебоїв у транспортному сполученні, зокрема в районі Ормузької протоки та Червоного моря. А також інтенсифікація координації з авіаційними та судноплавними компаніями й органами влади країн Близького Сходу;

➡️ поглиблення співпраці з Європолом і державами-членами щодо потенційних загроз внутрішній безпеці;

➡️ відстеження міграційних тенденцій і посилення взаємодії з відповідними структурами ООН та країнами-партнерами.

👉 Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну спільну військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран здійснює масовані ракетні та дронові удари по Ізраїлю. А також по американських військових базах і об’єктах у державах Перської затоки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 52 боєзіткнення, найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні

ПОДІЇ

Крим не скорений: 12 років окупації, репресій та боротьби

ВАЖЛИВО

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні

ПОДІЇ

СБУ посилює тиск на агентуру та військові ресурси окупантів

ЛУГАНЩИНА

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Обстріли Сумщини: четверо загиблих і четверо поранених за добу

ВІЙНА

Вчені тестують бактерії, що знищують ракові пухлини зсередини

ТЕХНОЛОГІЇ

Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

ВІЙНА

Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів – ЗМІ

ПОДІЇ

Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: США готується невдовзі зняти санкції з Росії — The Economist

СТОПФЕЙК

Фейк: Український посол назвав атаку Ірану по Дубаях «актом агресії проти України»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип