Субота, 2 Серпня, 2025
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Шмигаль: Уряд спрямує 8 мільярдів гривень на дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Шмигаль: Уряд спрямує 8 мільярдів гривень на дрони

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл 8 мільярдів гривень на потреби української армії, зокрема на розвиток проєкту «Лінія дронів» та зміцнення новосформованих підрозділів Сил оборони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

☝️ За словами колишнього очільника уряду, а нині нового міністра оборони України, фінансування буде спрямовано на забезпечення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у проєкті «Лінія дронів». А також на посилення спроможностей безпілотних систем у нових частинах.

📢 «Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів, як Птахи Мадяра, К2, Рарог, Ахіллес, Немезіс, Чорний ліс. Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисячі ворожих цілей», — зазначив Шмигаль.

Окрім того, уряд виділяє ще 1 мільярд гривень на створення систем захисту від ворожих дронів, які охоплять маршрути евакуації та логістики.

Україна окремо та інтенсивно працює з союзниками над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів».

🔹 Окрему увагу приділено співпраці з міжнародними партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників саме у вітчизняних виробників. Як повідомив Шмигаль, український державний Ощадбанк вже надав банківських гарантій за відповідними контрактами на загальну суму 837 мільйонів євро.

☝️ Нагадаємо, у липні в Україні стартувала нова цифрова система постачання озброєння для ЗСУ — DOT-Chain Defence.

👉 Також раніше повідомлялось, що попри збільшення законтрактування БпЛА, надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами. Проблема полягає в тому, що дрони, які замовляють підрозділи надходять запізно.

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