Репресії через дітей: кремль залучає підлітків до системи доносів

На тимчасово окупованих територіях України росія активізує інструменти репресій, залучаючи до цього місцеву молодь. Як повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 4 липня, російські інструктори проводять спеціальні заняття з підлітками, навчаючи їх виявляти так звану «нелояльну» поведінку та складати доноси на сусідів, знайомих і навіть родичів.

📢 «Насправді молодь навчають розпізнавати “нелояльних мешканців” і складати доноси», — наголошує ЦНС у повідомленні.

За даними Центру, ці курси подаються під прикриттям програм із назвою «виявлення деструктивної поведінки молоді». Вони реалізуються за участі представників прокремлівських молодіжних організацій.

☝️ Особливу увагу окупанти приділяють підліткам шкільного віку, прагнучи поступово впровадити систему масового стеження і знищити українську ідентичність на захоплених територіях. Паралельно кремль продовжує формувати закриті реєстри лояльних «активістів», яких використовують як інструмент тиску та контролю над місцевим населенням.

На Херсонщині, згідно з даними ЦНС, прокремлівський молодіжний «рух перших» уклав меморандум про співпрацю з мілітарною структурою «Воїн». Йдеться про постачання школярів на військові тренування, які відбуваються під егідою окупаційних адміністрацій. Вступ до таких структур вже фактично перетворено на обов’язкову умову.

📌 Такі дії є черговим елементом мілітаризації дітей та молоді, що підпадає під визначення воєнного злочину. У ЦНС попереджають, що система примусового виховання дітей в умовах окупації використовується не лише для ідеологічного впливу, а й для виявлення спротиву серед дорослих.

☝️ Також нагадаємо, що на тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонської області російські військові змушують працівників бюджетної сфери фінансово підтримувати армію рф. Вони нав’язують це через пропаганду як нібито «добровільну ініціативу».