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Росіяни змушують «бюджетників» на Херсонщині донатити на армію рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни змушують «бюджетників» на Херсонщині донатити на армію рф

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонської області російські військові змушують працівників бюджетної сфери фінансово підтримувати армію рф. Вони нав’язують це через пропаганду як нібито «добровільну ініціативу». Про це у неділю, 1 червня, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

📢 «Фактично окупанти зобовʼязали ‘бюджетників’ донатити кошти на потреби армії росії у її загарбницькій війні проти України», — заявили у ЦНС.

За даними Центру, окупаційна адміністрація на Херсонщині нав’язала кожній так званій «державній» структурі обов’язкове «шефство» над певними підрозділами російських військ, які воюють на фронті проти України.

☝️ Цей механізм, за словами українських фахівців з інформаційної безпеки, є формою примусового збору коштів. Це фактично є поборами для колаборантів і працівників фейкових адміністрацій.

Росіяни змушують «бюджетників» на Херсонщині донатити на армію рф📢 «На тимчасово окупованих територіях ворог ввів побори для колаборантів з фейкових держструктур. А пропаганда кремля, як завжди, подає побори як ‘добровільну ініціативу’, аби створити ілюзію підтримки окупації серед місцевих мешканців», — підкреслює ЦНС.

У повідомленні також зазначається, що ця схема фінансування російської армії працює під прикриттям псевдопатріотичних кампаній, які активно висвітлюються у проросійських медіа для створення видимості масової підтримки.

📌 Тим часом окупанти продовжують використовувати іноземних «блогерів» для легітимізації своєї присутності. Напередодні російська сторона організувала візит представників Індонезії, Ірану та Словенії на захоплену Запорізьку АЕС.

👉 Також раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих районах (ТОТ) Луганської області російські військові отримують українську землю від місцевої окупаційної адміністрації.

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