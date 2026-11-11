Поховання десяти крокодилів у Єгипті розкрило незвичний спосіб муміфікації

У давньоєгипетському некрополі Куббат ель-Хава археологи дослідили поховання десяти муміфікованих крокодилів. Знахідка допомогла з’ясувати, як давні єгиптяни готували тварин до релігійних поховань і які види крокодилів могли населяти Ніл.

Гробницю виявила команда іспанського Університету Хаена у 2019 році, а результати дослідження опублікували в журналі PLOS ONE.

Поховальна камера розташована на західному березі Нілу, навпроти Асуана на півдні Єгипту. Вона збереглася непорушеною під товстим шаром сміття візантійського періоду.

Усередині знайшли п’ять тіл різного ступеня збереженості та п’ять окремих черепів. Три скелети були майже повними, у двох інших бракувало значної частини кісток. Довжина тварин становила приблизно від 1,8 до 3,5 метра.

Дослідники припускають, що крокодилів поховали близько 2500 років тому, можливо, у V столітті до нашої ери. Водночас це попереднє датування: на момент публікації дослідження радіовуглецевого аналізу цих решток не провели.

Поховання пов’язують із культом Собека – давньоєгипетського бога води та родючості, якого зображували з головою крокодила. Одним із важливих осередків його шанування було Ком-Омбо, розташоване приблизно за 50 кілометрів від місця знахідки.

Природне висушування та сліди двох видів крокодилів

На рештках не виявили слідів смоли, яку широко застосовували для муміфікації крокодилів у пізніші періоди. Науковці припускають, що спочатку тварин закопували в пісок, де їхні тіла природно висихали. Потім рештки діставали, обгортали й переносили до гробниці.

На користь такого пояснення свідчать залишки льону, пальмового листя та мотузок. Частину кісток могли втратити під час підготовки й транспортування, пояснює Королівський бельгійський інститут природничих наук, чиї фахівці брали участь у дослідженні.

В одному з найкраще збережених зразків залишилися гастроліти – камінці, які крокодили ковтають і які допомагають їм регулювати плавучість. Їхня присутність свідчить, що принаймні цій тварині не видаляли нутрощі.

Як саме крокодили загинули, встановити не вдалося: на досліджених черепах не знайшли характерних слідів убивства. Їх використання як релігійних пожертв залишається науковою інтерпретацією знахідки.

За формою черепів та іншими анатомічними ознаками дослідники припустили, що серед мумій представлені нільський і західноафриканський крокодили. Останній нині мешкає в Західній та Центральній Африці, але зник із Єгипту.

Визначення видів потребує додаткової перевірки: аналіз давньої ДНК цих зразків у межах опублікованої роботи не проводили. Подальші дослідження можуть уточнити склад давньої фауни Нілу та практики використання крокодилів у єгипетських обрядах.

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Раніше археологи також встановили ім’я власниці піраміди поблизу поховання фараона Теті в Саккарі. Нею виявилася цариця Нейт, його дружина. Піраміду відкрили у 2010 році, а про ідентифікацію за написами в поховальному храмі повідомили у 2021 році. Історію знахідки описав керівник розкопок Захі Хавас.

👉 Також нагадаємо, що у Нижній Австрії археологи виявили залишки раніше невідомого римського міста, мешканці якого залишили його приблизно у 180 році нашої ери. Поселення поблизу Дунаю мало заздалегідь сплановану мережу вулиць, великі некрополі та амфітеатр, розрахований приблизно на 8000 глядачів.