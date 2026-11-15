SpaceX пояснила збої Starshield в Україні – ЗМІ

Компанія SpaceX повідомила українській стороні, що проблеми з роботою терміналів «Starshield» пов’язані з технічною несправністю. Про це написав у X (колишній Twitter) журналіст американського PBS Нік Шифрін, посилаючись на тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка.

За його інформацією, Україна звернулася до компанії через обмеження, з якими військові стикаються вздовж лінії зіткнення та на тимчасово окупованих територіях. У відповідь представники SpaceX послалися на технічну проблему.

📢 «Україна спілкувалася зі SpaceX щодо обмежень швидкості, з якими стикаються українські війська … і їй сказали, що це технічна проблема», – написав Шифрін.

Водночас детальних роз’яснень щодо причин обмежень на окупованій території Київ не отримав. За словами дипломата, на момент повідомлення вони тривали вже п’ять днів поспіль.

У наведеній відповіді компанії немає інформації про те, чому несправність досі не усунули та коли відновлять повноцінну роботу системи.

Як перебої впливають на перехоплення дронів

Раніше Сєнік повідомив, що збої «Starshield» мають масовий характер. Українська сторона щодня перевіряє систему на різних напрямках, однак результати залишаються незмінними.

За його словами, обмеження заважають українським силам перехоплювати російські реактивні «шахеди» неподалік лінії фронту. Військовим доводиться збивати їх на інших рубежах – після входження на підконтрольну Україні територію.

Про нові перебої шостий президент України В.О. Зеленський заявив 12 листопада. Йдеться про обмеження роботи терміналів під час руху на високій швидкості, що ускладнює застосування дронів-перехоплювачів. Аналогічні проблеми зі «Starlink» і «Starshield» фіксували в жовтні; про відновлення роботи тоді повідомили 24 жовтня.