Рада схвалила кримінальну відповідальність за порушення санкцій

3 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12406, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ініціативу підтримали 254 народні депутати. Документ має на меті створити правові підстави для покарання за навмисне або навіть необережне порушення санкційного режиму, зокрема фінансових обмежень.

⚖️ Основні положення законопроєкту передбачають:

криміналізацію порушення або обходу санкцій , у першу чергу — фінансових;

, у першу чергу — фінансових; покарання у вигляді штрафу від 425 тисяч до 2,04 мільйона гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років ;

; запровадження вартісного порогу у 151,4 тис. грн — це дозволяє відмежувати незначні порушення від серйозних правопорушень;

у 151,4 тис. грн — це дозволяє відмежувати незначні порушення від серйозних правопорушень; обов’язкову заборону на здійснення професійної діяльності терміном до 15 років, а в окремих випадках — конфіскацію майна.

📌 Важливо, що проєкт закону передбачає відповідальність не лише для фізичних осіб, але й для юридичних осіб. У такому випадку до них можуть бути застосовані штрафні санкції, конфіскація активів або навіть ліквідація компанії.

📌 Особливої уваги заслуговує положення про те, що суб’єктами правопорушення визнаються не тільки підсанкційні особи, а й треті особи, які беруть участь у схемах обходу санкційного тиску.

☝️ Нагадаємо, 5 лютого Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 57 капітанів суден так званого тіньового флоту росії, а також проти 55 осіб, причетних до викрадення українських культурних цінностей. Шостий президент України Володимир Зеленський тоді підписав відповідний указ, який увів ці санкції в дію.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав три укази, що вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції проти загалом 76 фізичних та 81 юридичної особи.