Зеленський назвав підсумки переговорів в Абу-Дабі

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про домовленість щодо підготовки нового обміну полоненими за результатами переговорів в Абу-Дабі. Іншими ключовими темами стали гарантії безпеки та розширення переговорного формату за участю європейських партнерів.

Про це глава держави написав у Telegram у середу, 11 листопада, після доповіді української команди. Делегація поінформувала його про зустрічі з представниками США та росії, а також про координацію з європейськими партнерами, які перебували в ОАЕ.

За словами Зеленського, гуманітарним результатом стала підготовка нового обміну. Водночас обговорення ширших безпекових домовленостей має враховувати першочергові потреби України.

📢 «Сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України», – наголосив президент.

Окремо учасники переговорів розглянули ширші формати подальшої роботи із залученням європейців. Зеленський підкреслив, що Європа має бути представлена на всіх етапах реального дипломатичного процесу.

Наступна зустріч із представниками США – у Дубліні

Президент підтвердив, що американські переговорники спершу вирушать до росії. Після їхніх консультацій із російською стороною Київ і Вашингтон знову узгодять позиції та визначать можливі наступні кроки.

📢 «Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром», – заявив Зеленський.

Отже, зустріч запланована на четвер, 12 листопада. Раніше Джаред Кушнер повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом відвідає москву для розмови з володимиром путіним, а потім вирушить до ірландської столиці на переговори із Зеленським.

Глава держави наголосив на необхідності сильної позиції США та їхнього впливу на росію, щоб вона припинила війну.

Дводенні тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися 11 листопада. Зустріч другого дня тривала близько двох годин. Після неї заступник глави мзс рф сергій рябков заявив, що «в принципі, є основа для подальшої роботи».