Рада готується до реформи мобілізації: жорсткіші санкції та обмеження

Верховна Рада України планує вже у березні 2026 року розглянути низку законопроєктів, які кардинально змінять чинну систему мобілізації. Йдеться про реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), посилення відповідальності за «уникнення» призову та самовільне залишення військових частин (СЗЧ). А також мінімізацію конфліктних ситуацій під час мобілізаційних заходів. Про це повідомляють народні депутати Федір Веніславський та Вадим Івченко, а також військовослужбовець Данило Яковлев, йдеться у матеріалі «Кореспондент».

Головна мета – зменшити конфлікти та повернути довіру

Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що ключове завдання – усунути конфліктні ситуації, які супроводжують роботу ТЦК і негативно впливають на суспільні настрої. За його словами, Міністерство оборони вже напрацьовує пакет пропозицій, які найближчим часом презентують комітету.

📢 «Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову», – навів приклад Веніславський.

Він підкреслив, що нові норми мають одночасно унеможливити уникнення служби та знизити напругу в суспільстві.

Обмеження для військовозобов’язаних – за моделлю аліментників

Народний депутат Вадим Івченко підтвердив, що в парламенті активно обговорюють посилення відповідальності за уникнення мобілізації та СЗЧ. Ініціатива перебуває на стадії узгодження між Генеральним штабом, Міноборони, парламентським комітетом та фракціями. За його словами, голосування може відбутися вже у березні.

📢 «Це пропозиції військових. Поки що вони перебувають у процесі погодження. Обговорюється, що робити із самовільним залишенням частин і “ухилянтами”. Серед ідей – запровадити обмеження, аналогічні тим, які застосовують до осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Це не остаточні рішення, але вони вже на фінальній стадії», – зазначив Івченко, передає ТСН.

Серед можливих заходів, які розглядають:

заборона виїзду за кордон;

обмеження права керування транспортними засобами;

заборона володіння та користування зброєю;

арешт банківських рахунків і майна;

адміністративні штрафи залежно від тривалості уникнення мобілізації;

суспільно корисні роботи або адміністративний арешт;

кримінальна відповідальність у разі злісного та систематичного уникнення мобілізації.

Івченко підкреслив, що остаточні рішення ще не ухвалені, але пропозиції вже на фінальній стадії погодження.

Реформа ТЦК: аудит, поліграф і прозорість

Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев повідомив, що Сили оборони вже отримали приблизний план реформування ТЦК. Деталі поки не підлягають розголошенню, але, за його словами, реалізація цих змін суттєво покращить ситуацію.

📢 «Якщо його реалізують, це суттєво покращить ситуацію, яка є зараз. Але я поки не маю права говорити про деталі», – зазначив Яковлев в ефірі 24 Каналу.

Він наголосив на необхідності тотального аудиту всіх ТЦК, проходження поліграфа керівним складом та подання чітких декларацій про доходи та майно – як власне, так і членів родин. За словами військового, саме корупція та непрозорість стали системною проблемою, що підриває довіру до мобілізації.

📢 «По всіх ТЦК повинен бути проведений аудит. Всі керівники ТЦК повинні пройти поліграф і дати чіткі декларації про свої доходи та майно – своє і своїх родин», – наголосив військовий.

Яковлев додав, що реформа не буде комфортною для всіх: частина суспільства, зацікавлена у збереженні «старих схем», може сприйняти зміни негативно. Проте головна мета – зробити систему прозорою, ефективною та такою, що не викликає недовіри.

Перспективи

Обговорення змін відбувається на тлі тривалої критики роботи ТЦК, численних скарг на порушення прав громадян та випадків корупції.

Водночас військове керівництво та парламентарі наголошують: посилення відповідальності за уникнення мобілізації не має бути репресивним, а справедливим і порівнянним з іншими видами адміністративної та кримінальної відповідальності (наприклад, за несплату аліментів чи ухилення від комунальних платежів).

Очікується, що у лютому-березні 2026 року Міноборони та комітет ВР представлять конкретні законопроєкти. Їхнє ухвалення може стати одним із ключових кроків до оновлення мобілізаційного процесу в умовах триваючої війни. Суспільство та експерти вже активно обговорюють, чи вдасться новими нормами повернути довіру до ТЦК і водночас забезпечити ефективне поповнення ЗСУ.