Четвер, 27 Листопада, 2025
Питання амністії зникло з фінальної версії «мирного плану» США

Денис Молотов
Україна змогла домогтися виключення із запропонованого Сполученими Штатами «мирного плану» пункту про амністію російських воєнних злочинців, а також «амністію усіх учасників» цієї війни. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина в інтерв’ю DW, коментуючи підсумки останнього раунду переговорів у Женеві.

За словами дипломатки, українська делегація після тривалих консультацій досягла низки ключових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з росією.

☝️Однією з принципових перемог стало вилучення найбільш суперечливого положення — пункту про так звану «повну амністію». Цей пункт адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала включити до переговорного документа.

📢 «Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості», — наголосила Стефанішина.

Це рішення має принципове значення: його відсутність означає, що росія й надалі може бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти України. Київ наполягав, що жодна мирна угода не може містити положень, які фактично легітимізують безкарність для злочинців.

За підсумками зустрічей у Женеві українська та американська делегації підготували оновлений рамковий документ. Він, начебто, має стати основою для подальшого опрацювання потенційної угоди.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже повідомив про заплановані нові раунди переговорів між командою Києва та представниками США. Під час зустрічі обговорюватимуть деталі «мирного плану» та його ключові положення.

Виключення пункту про амністію російських злочинців стало важливим сигналом того, що питання справедливості та невідворотності покарання залишається пріоритетним у міждержавних консультаціях та формуванні будь-якої моделі майбутньої «мирної угоди».

👉 Також нагадаємо, що злив у ЗМІ розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і радником путіна юрієм ушаковим став причиною широкої хвилі обговорень у дипломатичних колах.



