У середу, 29 жовтня, російський диктатор владімір путін заявив, що росія готова на короткочасне припинення бойових дій на Донбасі, аби пропустити представників ЗМІ до так званих «зон оточення» підрозділів ЗСУ. Про це він повідомив під час спілкування з пораненими російськими військовими у госпіталі москви.

За словами путіна, «зони оточення» нібито розташовані у Покровську та Мирнограді Донецької області, а також у Куп’янську Харківської області.

📢 «У двох місцях – у місті Куп’янську і місті Червоноармійську (так росія називає Покровськ – ред.) – противник виявився блокований, в оточенні», – зазначив російський лідер.

Він додав, що росія «не проти пустити» представників української та іноземної преси до «зон оточення» і «в певні точки».

📢 «Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин – на дві, на три, на шість годин, щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти», – сказав путін.

Раніше у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) зазначали, що росія проводить інформаційні операції щодо ситуації у Покровську та Мирнограді. Заява путіна може бути частиною такої спецоперації, спрямованої на створення неправдивого враження про «оточення» українських підрозділів.

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський запевнив, що російські заяви щодо Покровська є неправдивими.

📢 «Вони показують американцям карти з уже захопленим містом і розповідають, як нібито захопили 90% сходу України», – повідомив Зеленський.

Також керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко додав:

«Враження, що санкції Трампа настільки прижали путіну причинне місце, що він почав згадувати назви всіх російських і радянських ракет, в намаганні налякати світ ядеркою, яку рф не зможе застосувати».