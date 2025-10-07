Пункти обігріву Луганщина створюватиме разом із приймаючими громадами

Громади Луганщини допомагатимуть приймаючим регіонам у створенні пунктів обігріву для громадян у складний зимовий період. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «З’ясувати, яким приймаючим громадам, де мешкають ВПО з Луганщини, потрібна допомога щодо облаштування пунктів обігріву у зимовий період, та забезпечити їх альтернативними джерелами живлення», – таке завдання поставив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко керівникам територій.

Під час робочої наради, присвяченої підготовці до опалювального сезону, він заслухав звіти від представників територіальних громад. Зокрема, доповіді стосувалися забезпеченості пунктів гуманітарної допомоги обігрівачами, генераторами, зарядними станціями, паливом, а також функціонування соціальних об’єктів і центрів підтримки населення.

Харченко наголосив, що в умовах, коли ворог цілеспрямовано атакує інфраструктуру, кожна громада має бути готовою до роботи в режимі можливого блекауту. Тому особлива увага приділяється альтернативним джерелам енергії та створенню резервів пального, води та зв’язку.

На базі гуманітарних хабів, площа яких дозволяє розміщення щонайменше десяти людей, доручено організувати пункти обігріву. У тих громадах, де такої можливості немає, завдання виконуватиметься спільно з приймаючими територіями.

За інформацією Луганської ОВА, 35 із 37 гуманітарних хабів уже повністю забезпечені альтернативними системами опалення, безперебійним електропостачанням, водопостачанням і водовідведенням.

Крім того, громади сформували резерви👇.

Вони включають: 88 генераторів, 72 зарядні станції різної потужності, 36 комплектів супутникового зв’язку Starlink. Також забезпечено запаси палива та питної води.

📢 «У нас два стратегічні завдання: допомога ЗСУ, з якою ми справляємося гідно, та підтримка ВПО. Тож, необхідно пропрацювати питання створення пунктів обігріву із кожною облдержадміністрацією», – резюмував Олексій Харченко.

☝️ У Луганській ОВА підкреслюють, що такі дії спрямовані на захист громадян у зимовий період і гарантування стабільної роботи соціальної інфраструктури. Навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

