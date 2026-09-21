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Псевдодепутатку з окупаційного «муніципалітету» Новоайдара засудили до 9 років ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Псевдодепутатку з окупаційного «муніципалітету» Новоайдара засудили до 9 років ув’язнення
Служба безпеки України

Колишню педагогиню з тимчасово окупованого Новоайдара на Луганщині заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. За повідомленням СБУ, суд визнав її винною в колабораційній діяльності за частиною п’ятою статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Про дев’ятирічний термін ув’язнення для представниці незаконної «ради Новоайдарського муніципального округу» повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Псевдодепутатку з окупаційного «муніципалітету» Новоайдара засудили до 9 років ув’язнення 01
Служба безпеки України

Слідство задокументувало, що у 2023 році жінка взяла участь в організованих окупантами псевдовиборах та отримала мандат «депутатки» незаконного органу влади.

За даними СБУ, на цій посаді вона долучається до ухвалення рішень в інтересах держави-агресора та сприяє просуванню путінської партії «єдина росія».

Окрім роботи в окупаційному «муніципалітеті», фігурантка керує місцевим відділенням російської псевдогромадської організації «Рада жінок». Також вона координує партійний проєкт «Жіночий рух єдиної росії» та організовує допомогу родинам окупантів, які воюють проти України.

⚖️ Другий вирок за колабораційну діяльність

Нинішнє судове рішення стало другим вироком щодо цієї жінки. У 2024 році її вже засудили за частиною третьою статті 111-1 Кримінального кодексу України — за впровадження освітніх стандартів держави-агресора в навчальний процес.

Новий вирок стосується її діяльності в незаконному органі окупаційної влади. Покарання призначено заочно: засуджена перебуває в розшуку, а строк відбування дев’ятирічного ув’язнення обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання.

Доказову базу у справі зібрали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Слідчо-оперативні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що колишнього керівника Державної служби України з безпеки на транспорті в Луганській області, який перейшов на службу до окупантів, заочно засудили до 14 років позбавлення волі.

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