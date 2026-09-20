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Країни НАТО відпрацьовують посилення оборони у Балтійському морі

Денис Молотов
Денис Молотов
Країни НАТО відпрацьовують посилення оборони у Балтійському морі
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 20.09.2026

Німецькі та шведські військові проводять спільні навчання Silver Wotan, під час яких тренуються швидко перекидати підрозділи й озброєння на острів Готланд у Балтійському морі. Маневри тривають із 14 до 23 вересня та охоплюють дії на суходолі, у повітрі й на морі, повідомило Оперативне командування Бундесверу.

До навчань залучені понад 500 німецьких військовослужбовців. За сценарієм, після звернення Швеції по допомогу союзники мають оперативно посилити оборону острова та забезпечити захист шведських наземних протикорабельних ракетних систем.

18 вересня стало відомо про висадку німецьких підрозділів у порту Вісбю. Перекидання військ і техніки супроводжують кораблі та авіація обох країн, які прикривають морські й повітряні маршрути. Про цей етап навчань повідомило Defence Today.

Окреме завдання учасників — охорона та оборона порту Вісбю із суходолу, моря й повітря. Він має забезпечувати приймання додаткових сил та озброєння для захисту Готланду.

ℹ️ Чому Готланд важливий для НАТО

Розташування острова робить його важливим для контролю морських маршрутів і забезпечення постачання країн Балтії. Безпечні порти, судноплавні шляхи та повітряний простір у цьому регіоні необхідні Альянсу для перекидання сил і підтримки союзників.

Командувач Оперативного командування Бундесверу Александер Зольфранк називає Готланд «ключовою територією» для НАТО у разі необхідності колективної оборони на північному або східному фланзі. За його словами, Silver Wotan демонструє здатність Німеччини та Швеції спільно забезпечувати свободу дій Альянсу в Балтійському регіоні. Про це йдеться в інтерв’ю на сайті Бундесверу.

На початку вересня поблизу Ісландії також завершилися навчання Northern Viking. Повідомлення про відсутність американських кораблів і літаків стосувалися морського протичовнового компонента. Водночас США брали участь в інших епізодах навчань: зокрема, офіційний військовий ресурс DVIDS оприлюднив матеріал про тренування американського C-130.

👉 Також нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс підготувався до можливих провокацій і військового загострення на своєму східному фланзі.

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