Луганщина представила 13 інвестиційних проєктів на Карпатському економічному форумі

Делегація Луганської області презентувала 13 інвестиційних проєктів під час першого Карпатського економічного форуму на Івано-Франківщині. Вісім із них — регіональні ініціативи, які можна реалізувати на підконтрольній Україні території, ще п’ять — пропозиції релокованого підприємства. Делегацію очолив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, повідомили в Луганській ОВА.

ℹ️ Міжнародний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива» та економічний форум відбулися 18–19 вересня. Заходи зібрали майже 1400 учасників із 25 країн світу, зокрема представників усіх держав Карпатської ініціативи.

Серед учасників були понад 800 представників центральних урядів, регіональних адміністрацій і місцевого самоврядування. Бізнес долучився до форуму через майже 400 компаній із країн Карпатської вісімки.

✅ До делегації Луганщини увійшли керівники Старобільської, Шульгинської, Попаснянської, Лисичанської, Сіверськодонецької, Рубіжанської та Новоайдарської місцевих військових адміністрацій. Область також представляли члени Луганського регіонального молодіжного конгресу на чолі з Каріною Ігнатушею.

У форумі взяли участь представники ПрАТ «Хімпроєкт», яке перемістилося із Сіверськодонецька до Києва, представниця Агенції регіонального розвитку Луганської області Ганна Рясна та начальниця управління з питань міжнародного співробітництва Луганської ОДА Олена Кіяшко.

За словами Олексія Харченка, підготовка до міжнародної події передбачала спільну роботу обласної влади, керівників громад і релокованого бізнесу над переліком інвестиційних пропозицій.

📢 «Для нас вкрай важливо представити Луганщину на міжнародному майданчику. Разом із керівниками громад і релокованого бізнесу області ми ретельно готувалися до цієї події. Зокрема було сформовано регіональний перелік інвестиційних проєктів. 13 із них ми сьогодні презентували. Серед них вісім регіональних проєктів, реалізація яких можлива на підконтрольній Уряду України території, та п’ять приватних проєктів від нашого релокованого підприємства», — наголосив Олексій Харченко.

📚 Спільний інвестиційний портфель Карпатського регіону

Загалом на форумі представили портфель із 95 проєктів. Він охоплює енергетику, промисловість і виробництво, інноваційні технології, транспорт та логістику, інфраструктуру й нерухомість, агропродовольчий сектор, охорону здоров’я та виробництво будівельних матеріалів.

На відкритті форуму шостий президент України В.О. Зеленський оцінив загальну вартість представлених проєктів приблизно у 40 млрд євро. Також він повідомив про підготовку до підписання понад 50 угод загальною вартістю більш як 1 млрд євро. Ці показники наведені й в офіційному зверненні президента.

📢 «Сьогодні ми вже маємо практичну основу для роботи. Наші вісім країн представляють інвестиційний портфель із 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. І це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше Карпатський макрорегіон презентував себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також до підписання підготовлено більш ніж 50 угод на суму понад мільярд євро. І це тільки початок. Лише перший рік нашої ініціативи», – наголосив шостий президент України В.О. Зеленський на відкритті форуму.

Окремою частиною форуму стала EXPO-зона, де кожна з восьми країн Карпатського регіону мала власний стенд. Українські компанії презентували там проєкти в енергетиці, промисловому виробництві, транспортно-логістичній галузі та агропродовольчому секторі. Представлення проєктів і підготовка угод визначають подальші напрями інвестиційної співпраці.

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👉 Також нагадаємо, що представники бізнесу Луганщини ознайомилися з дослідженням того, як різні країни підтримують підприємництво на територіях, охоплених бойовими діями. Під час зустрічі також обговорили концепцію законопроєкту «Фронт Сіті», який має запропонувати спеціальні умови для роботи бізнесу поблизу лінії фронту.