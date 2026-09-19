ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленського поки немає у графіку переговорів Трампа в Нью-Йорку

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленського поки немає у графіку переговорів Трампа в Нью-Йорку 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 19.09.2026

Переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським наразі не зазначені серед двосторонніх зустрічей Дональда Трампа під час його майбутнього візиту до Нью-Йорка. Американський президент перебуватиме там 21–22 вересня для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Зеленського поки немає у графіку переговорів Трампа в Нью-Йорку
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 19.09.2026

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на програму візиту, яку журналістам представив постійний представник США при ООН Майк Волц. Двоє українських високопосадовців на умовах анонімності також повідомили виданню, що станом на 19 вересня зустріч президентів не підтверджена.

Відсутність переговорів в озвученому переліку сама собою не означає їх остаточного скасування.

Які зустрічі запланував Трамп у Нью-Йорку

За представленим графіком, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень 21 вересня. На вечір у нього заплановані політичні заходи у Trump Tower.

Наступного дня президент США виступить перед Генеральною асамблеєю ООН, після чого проведе переговори з іноземними лідерами. Зокрема, йдеться про зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Окремо передбачені переговори з керівниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки. Волц також анонсував зустріч Трампа з виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес. Як уточнює Associated Press, цей контакт планують у менш формальному форматі, ніж повноцінні двосторонні переговори.

Під час перебування в Нью-Йорку американський президент також організує прийом для учасників Генасамблеї. Повернення Трампа до Білого дому заплановане на вечір 22 вересня.

В.О. Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч із президентом США у Нью-Йорку 21–23 вересня. Серед питань, які він хотів би обговорити, — можливість морського та енергетичного перемир’я. Як повідомляв «Інтерфакс-Україна», український президент пов’язував проведення переговорів із графіком Трампа та власною можливістю прибути до Нью-Йорка.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про масштабне посилення санкцій проти росії. Документ, який у медіа називали пакетом «пекельних санкцій», перед цим схвалили обидві палати Конгресу США.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

російські ракети й БПЛА отримують компоненти від підприємств без санкцій: ГУР назвало компанії

ПОДІЇ

СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових “виборах” рф

ПОДІЇ

Зеленський поклав обов’язки генпрокурора на Антона Ковальського

ВАЖЛИВО

Бізнесу Луганщини представили концепцію «Фронт Сіті» та міжнародний досвід підтримки підприємців

ЛУГАНЩИНА

Били кийками та електрошокером – встановили двох тюремників з тульщини, які катували українців

ПОДІЇ

ПДВ на посилки, штрафи за гучні авто і кол-центри: що сьогодні ухвалила Рада

ВЛАДА

Польща планує передати кілька ракет Україні для Patriot

ВАЖЛИВО

Лора Купер: Трамп перебільшує допомогу Україні, а росія готується знову бити по нас узимку

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Трамп підписав «пекельні санкції» проти росії

ВАЖЛИВО

У громадах Луганщини розширили підтримку ВПО: допомога з роботою, переїздом та орендою житла

ЛУГАНЩИНА

Вибух біля ТЦК на Львівщині: є поранений

КРИМІНАЛ

Палата представників США відкрила шлях до фінального голосування за санкції проти росії

ВАЖЛИВО

Перевірка військ Білорусі: Лукашенко готується до заворушень

ПОЛІТИКА

Фейк: У київських магазинах заборонили фотографувати порожні полиці під загрозою штрафу

СТОПФЕЙК

До Дня усиновлення представники Луганщини відвідали родини на Кіровоградщині

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип