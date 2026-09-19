Зеленського поки немає у графіку переговорів Трампа в Нью-Йорку

Переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським наразі не зазначені серед двосторонніх зустрічей Дональда Трампа під час його майбутнього візиту до Нью-Йорка. Американський президент перебуватиме там 21–22 вересня для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на програму візиту, яку журналістам представив постійний представник США при ООН Майк Волц. Двоє українських високопосадовців на умовах анонімності також повідомили виданню, що станом на 19 вересня зустріч президентів не підтверджена.

Відсутність переговорів в озвученому переліку сама собою не означає їх остаточного скасування.

Які зустрічі запланував Трамп у Нью-Йорку

За представленим графіком, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень 21 вересня. На вечір у нього заплановані політичні заходи у Trump Tower.

Наступного дня президент США виступить перед Генеральною асамблеєю ООН, після чого проведе переговори з іноземними лідерами. Зокрема, йдеться про зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Окремо передбачені переговори з керівниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки. Волц також анонсував зустріч Трампа з виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес. Як уточнює Associated Press, цей контакт планують у менш формальному форматі, ніж повноцінні двосторонні переговори.

Під час перебування в Нью-Йорку американський президент також організує прийом для учасників Генасамблеї. Повернення Трампа до Білого дому заплановане на вечір 22 вересня.

В.О. Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч із президентом США у Нью-Йорку 21–23 вересня. Серед питань, які він хотів би обговорити, — можливість морського та енергетичного перемир’я. Як повідомляв «Інтерфакс-Україна», український президент пов’язував проведення переговорів із графіком Трампа та власною можливістю прибути до Нью-Йорка.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про масштабне посилення санкцій проти росії. Документ, який у медіа називали пакетом «пекельних санкцій», перед цим схвалили обидві палати Конгресу США.