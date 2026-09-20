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Молодь Луганщини долучилася до Карпатської інтеграційної ініціативи

Денис Молотов
Денис Молотов
Молодь Луганщини долучилася до Карпатської інтеграційної ініціативи
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Представники Луганського регіонального молодіжного конгресу взяли участь у Молодіжному конгресі Карпатської інтеграційної ініціативи на Івано-Франківщині. Учасники обговорили розвиток економіки регіонів, залучення інвестицій та можливості міжнародної співпраці, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Молодь Луганщини долучилася до Карпатської інтеграційної ініціативи 05
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Для молоді Луганщини захід став нагодою представити спільні потреби громад і поспілкуватися безпосередньо з представниками інших регіонів України, органів влади, підприємцями та міжнародними партнерами.jasw

Під час дискусій делегати ознайомилися з досвідом інших громад і країн Карпатської вісімки. Серед основних тем були міжрегіональна взаємодія, інвестиційні перспективи та партнерство, яке може сприяти економічному розвитку територій.

Загалом Молодіжний конгрес зібрав близько 250 представників активної молоді з України, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії, зазначили на сайті президента України.

Молодіжне підприємництво та участь у відновленні громад

Голова Луганського регіонального молодіжного конгресу Каріна Ігнатуша наголосила на важливості залучення молоді до формування майбутньої економіки та відновлення громад.

📢 «Відновлення — це не лише інфраструктура, підприємства чи інвестиції. Це насамперед люди, які створюватимуть новий бізнес, робочі місця та можливості для розвитку громад. Ми хочемо, щоб молодь Луганщини була не лише частиною процесу відновлення, а й активним учасником формування економіки майбутнього», — зазначила Каріна Ігнатуша.

Окремо учасники розглянули можливості розвитку молодіжного підприємництва та доступу до міжнародних інвестиційних і освітніх програм. Також ішлося про співпрацю українського бізнесу з європейськими компаніями.

Участь у заході пов’язана з практичними завданнями Луганського регіонального молодіжного конгресу: представляти інтереси молоді громад, визначати їхні спільні потреби та обмінюватися досвідом. Діалог із представниками влади, бізнесу й міжнародними партнерами має допомогти знайти можливості для подальших спільних ініціатив.

👉 Також нагадаємо, що для членів Луганського регіонального молодіжного конгресу провели навчальну зустріч із представниками обласної адміністрації та податкової служби. Учасники на чолі з Каріною Ігнатушою розглянули формування місцевих бюджетів, податкові надходження та підготовку стратегій розвитку.

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