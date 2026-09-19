НАТО готове до загроз: росію попереджено про наслідки нападу

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс підготувався до можливих провокацій і військового загострення на своєму східному фланзі. За його оцінкою, у разі нападу росія ризикує втратити значно більше, ніж отримати.

Заява пролунала в суботу, 19 вересня, під час зустрічі військового керівництва Альянсу в Копенгагені. Щорічна конференція Військового комітету проходить у столиці Данії 18–19 вересня, свідчить офіційна програма НАТО.

За словами Каво Драгоне, Альянс має близько чотирьох тисяч сторінок оборонних планів щодо східного флангу. Вони передбачають реагування на різні загрози: від локальних криз і втручання на території держав-членів до сценаріїв, які можуть потребувати застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

📢 «Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові», — заявив адмірал.

Він пояснив, що оборонне планування охоплює узгодження дій сил Альянсу та можливість швидко розгорнути військові контингенти, якщо безпекова ситуація загостриться.

📢 «У разі нападу можу сказати, що сьогодні вони мають набагато більше втратити, ніж здобути, це точно. Саме це і є стримування», — наголосив Каво Драгоне.

Як НАТО посилює оборону східного флангу

Альянс протягом останніх років нарощує військову присутність і готовність до реагування на загрози у східній частині Європи. За офіційними даними НАТО, уздовж східного флангу діють дев’ять багатонаціональних бойових груп.

Вони розташовані в Болгарії, Естонії, Фінляндії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці формування інтегровані в командну структуру Альянсу та взаємодіють із національними силами оборони.

У вересні 2025 року після порушень повітряного простору держав-членів НАТО запустило ініціативу Eastern Sentry. Вона покликана посилити пильність та оборону вздовж усього східного флангу завдяки додатковим силам і засобам та кращій координації їхніх дій.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив парламент про можливі «гібридні удари» росії із застосуванням дронів і ракет. За його словами, розвідка розглядає ризик таких атак проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі.